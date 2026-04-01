Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Kia Kia EV2: produzione, prezzi e autonomia del B-SUV elettrico

Un nuovo B-SUV si butta nella mischia dell’elettrico. Si chiama Kia EV2 ed è il modello con cui il marchio coreano punta a rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile e agile in città. Nasce a Žilina, in Slovacchia, ed è la più piccola della famiglia elettrica Kia, ma non per questo meno ambiziosa. Anzi, proprio nella fascia dei B-SUV, EV2 prova a portare tutta la tecnologia maturata con modelli superiori, adattandolo a dimensioni da città.

Compatta e appariscente

A guardarla da fuori, la EV2 non passa inosservata. Nonostante una lunghezza di circa 4 metri, riesce a trasmettere una certa presenza su strada, grazie a proporzioni ben studiate e a un design che gioca tra linee tese e superfici più morbide.

Il frontale è coerente con il linguaggio stilistico più recente del marchio, con una firma luminosa ben riconoscibile e dettagli che puntano a rafforzare l’identità della gamma elettrica. La fiancata, invece, è attraversata da nervature evidenti che danno dinamismo all’insieme, mentre il posteriore mantiene un’impostazione pulita e moderna. Il risultato è un’auto che grazie alla sua volumetria squadrata si inserisce perfettamente nel segmento, senza sembrare anonima.

Spazio interno

La struttura razionale tipica delle piattaforme elettriche permette di ottimizzare ogni centimetro, offrendo un abitacolo più arioso di quanto le dimensioni esterne possano far pensare. L’impostazione è pulita e razionale. Al centro della plancia spicca il doppio display che incornicia una piccola terza sezione dedicata alla climatizzazione. Allo stesso tempo non scompaiono – come da tradizione Kia – i comandi fisici, soprattutto per le funzioni più utilizzate: una decisione che migliora l’ergonomia e rende l’esperienza a bordo più intuitiva, soprattutto durante la guida.

I materiali puntano più sulla praticità che sull’effetto wow: plastiche robuste si alternano ai tessuti per un’impostazione che privilegia la durata nel tempo. Una filosofia coerente con il posizionamento del modello.

Batterie e autonomia

Sotto il pianale, la EV2 offre due diverse configurazioni, pensate per adattarsi a esigenze differenti. La versione d’ingresso monta una batteria da 42,2 kWh, con un’autonomia dichiarata di circa 317 km. Un valore più che sufficiente per l’utilizzo urbano e per chi cerca un’elettrica da usare quotidianamente senza troppi pensieri.

Chi invece percorre più chilometri può scegliere la variante Long Range, con batteria da 61 kWh, capace di arrivare fino a 453 km con una singola carica. Numeri che iniziano a rendere la EV2 adatta anche a viaggi più lunghi, senza l’ansia da ricarica che spesso accompagna i modelli più piccoli. L’architettura a 400 Volt garantisce tempi di ricarica competitivi, permettendo di recuperare energia in modo rapido, soprattutto nelle colonnine ad alta potenza.

Prezzo e allestimenti

La gamma parte da 26.600 euro per la versione Standard Range con allestimento Light, una cifra che la posiziona nel cuore del segmento entry level tra i B-SUV. Salendo di livello, si arriva fino a 34.350 euro per la variante Earth con la stessa batteria. Per chi sceglie la versione Long Range in produzione da Giugno 2026, il listino parte da 38.350 euro e arriva fino a 40.850 euro per l’allestimento GT-Line, quello più ricco e con un’impronta più sportiva.

La struttura della gamma è chiara e ben articolata: tre allestimenti (Light, Air ed Earth) per la batteria base e due (Earth e GT-Line) per quella più grande. Una scelta che permette di configurare l’auto in modo semplice, senza perdersi tra troppe opzioni.