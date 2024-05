Fonte: Ufficio Stampa Kia La Nuova Kia EV3 è il nuovo crossover elettrico della Casa

La gamma Kia si rinnova con il debutto della Kia EV3. Si tratta di un nuovo crossover compatto elettrico che punta a diventare un riferimento per il futuro della Casa coreana. Questo modello sarà presto protagonista anche sulle strade italiane, con l’obiettivo di garantire a Kia la possibilità di crescere ulteriormente nel segmento delle auto a zero emissioni.

Compatto ed elettrico

Il nuovo crossover di Kia punta a diventare, come detto in apertura, un vero e proprio punto di riferimento per la gamma del costruttore, pronto a lanciare anche diverse nuove auto ibride nel prossimo futuro. Il progetto si basa sulla piattaforma E-GMP, architettura modulare del Gruppo Hyundai su cui l’azienda ha già sviluppato altri modelli, come la recente berlina sportiva Kia EV4, e che continuerà ad essere utilizzata per altri progetti nel corso dei prossimi anni. La Nuova Kia EV3 si caratterizza per dimensioni compatte con una lunghezza di 4,3 metri e un passo di 2,68 metri. Si tratta di misure che rendono il crossover adatto all’uso in città ma anche sufficientemente spazioso per le famiglie.

Al lancio, la Kia EV3 sarà disponibile in due versioni, entrambe dotate di un motore elettrico da 204 CV e della trazione anteriore. La prima versione avrà una batteria da 58 kWh mentre la seconda potrà contare su di una batteria da ben 81 kWh (un valore davvero elevato considerando le dimensioni compatte del crossover) La Casa ha confermato che la nuova EV3 sarà in grado di percorrere fino a 600 chilometri con una carica della batteria (nella versione “long range”). Per quanto riguarda la ricarica, invece, il crossover potrà sfruttare una potenza di ricarica in corrente continua fino a 128 kW, in modo da portare la carica da 10% a 80% in 31 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata sarà da 11 kW oppure 22 kW (come optional). Per quanto riguarda le prestazioni, il crossover è accreditato di uno 0-100 km/h completato in 7,5 secondi e di una velocità massima di 170 km/h.

All’esteno, la Kia EV3 ripropone il design delle recenti produzioni della Casa, con uno stile elegante e lineare e una nuova reinterpretazione del caratteristico Tiger Face del brand. All’interno, invece, la plancia include un display da ben 30 pollici, composto da tre diversi cluster. Il primo, da 12,3 pollici, è dedicato al quadro strumenti. C’è poi un cluster da 5 pollici per la gestione dell’aria condizionata e un altro cluster da 12,3 pollici per il sistema di infotainment. Oltre a una ricca dotazione di ADAS e al sistema Vehicle-to-Load (V2L), il crossover di Kia integrerà anche la nuova AI Assistant, che permetterà di utilizzare, per la prima volta su un’auto elettrica di Kia, l’intelligenza artificiale generativa.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Kia EV3 arriverà sul mercato nel corso del secondo semestre del 2024. Le vendite partiranno nel corso del mese di luglio in Corea del Sud mentre per il mercato europeo e, in particolare, per l’Italia sarà necessario attendere, probabilmente, l’ultimo trimestre del 2024 per il debutto in concessionaria. Entro la fine dell’anno, quindi, il nuovo crossover compatto di Kia inizierà a ritagliarsi il suo spazio sulle strade italiane. Per il momento, Kia non ha diffuso il listino prezzi della nuova Kia EV3 che dovrebbe partire da meno di 40.000 euro, con uno sconto ottenibile grazie agli incentivi statali. Maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi mesi.