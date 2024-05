Kia mostra in anteprima i primi dettagli dello Sport Utility compatto EV3: occuperà il ruolo di nuova entry-level nella gamma del Costruttore sudcoreano

Elettrica e conveniente. Kia svela i primi dettagli della EV3, il nuovo SUV compatto totalmente a zero emissioni che democratizza l’accesso alla mobilità sostenibile. Se le BEV hanno conosciuto fino a questo punto una diffusione limitata nel Vecchio Continente, ciò va in parte imputato agli elevati prezzi imposti dalle Case, le quali, a onor del vero, hanno una responsabilità limitata.

Con la conoscenza attuale, rimanere entro sotto certe soglie è alla stregua di una mission impossible, secondo l’opinione dei più. Ma, si sa, volere è potere, e il Costruttore coreano promette di dimostrarlo, nel modo a lei più congeniale: attraverso l’esempio.

Scorci piccoli ma significativi

I teaser della nuova Kia EV3 ne mostrano solo dei piccoli scorci, sufficienti a carpirne l’animo audace e futuristico. Linee dalla chirurgica precisione, oltre che robuste, sono enfatizzate da parafanghi squadrati, nonché da un portellone posteriore distintivo. L’illuminazione “Star Map” attribuisce allo Sport Utility un’identità unica e all’avanguardia.

Nel solco lasciato dal SUV top di gamma EV9, il futuro ingresso nel listino Kia eredita la filosofia “Opposites United”. In breve, i designer puntano sui contrasti per creare un’armonia estetica. A ogni modo, nonostante i punti in comune, ciascuna produzione della Casa mantiene un’identità propria, definita nei minimi particolari.

La Kia EV3 va a occupare il gradino inferiore della scala. Parlare di prezzi è prematuro, ma dovrebbero attestarsi intorno ai 25.000 euro, andando a competere contro rivali del calibro di Citroen C3, Dacia Spring (rinnovata per l’occasione) e, in futuro, Volkswagen ID.3 e Tesla Model 2.

Per favorire la diffusione delle full electric non è abbastanza, infatti, l’azione politica. Allo stato attuale, la spesa da sostenere all’acquisto rimane troppo alta, e di conseguenza il grande pubblico ne resta lontano.

Mentre cerca di rendere la mobilità green più accessibile, il SUV compatto coreano non rinuncia a dotazioni complete e performance eccezionali, grazie all’introduzione di tecnologie innovative.

La carrozzeria compatta favorisce gli spostamenti tra gli affollati tratti urbani, a maggior ragione nelle ore calde della giornata, quando trovare parcheggio negli esercizi commerciali è un’impresa eroica.

Performance dinamiche e piacevoli

Sulle motorizzazioni, i portavoce Kia si limitano a promettere delle performance dinamiche e piacevoli, con cui ricaricare per viaggi senza pensieri. Tra le varie opzioni di batteria, quelle da 58 e 77,4 kWh sono entrambe da 400 V, la tensione standard per gli impianti trifasi.

Entrando, invece, nel campo delle semplici speculazioni, la potenza sarebbe di circa 150 CV, mentre l’autonomia dovrebbe raggiungere i 400 km con una singola carica. In merito alla ricarica, ricorrenti rumor vogliono che sarà rapida in DC, così da arrivare all’80% in circa 30 minuti.

Stando sempre alle voci degli insider, pare disporrà di un quadro strumenti digitale e di un touchscreen riservato all’infotainment, con tecnologie ausiliarie alla guida di livello 2, il massimo standard consentito dall’Unione Europea.

La première mondiale della Kia EV3 è in programma fra due settimane esatte: il 23 maggio, in un evento trasmesso in live streaming sul canale YouTube del produttore, sarà svelata a pieno. Il lancio nelle concessionarie avverrà entro la fine del 2024.