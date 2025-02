Kia presenta Ev4, ma non tutta. La berlina della Casa coreana sorprende per le sue forme, ma è ancora mistero su come saranno gli interni dell'elettrica

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Kia Kia presenta Ev4, la berlina elettrica

Kia ha svelato la nuova berlina Ev4 che, già presentata in passato con un concept mozzafiato, non tradisce le aspettative. Con le sue linee audaci, lo stile chiaro e un design che la fa riconoscere tra le altre auto, il mezzo della Casa coreana è pronto a stupire tutti in elettrico e con una versione sportiva ricca di nuove tecnologie che permettono ai clienti di esplorare il fascino della gamma.

L’elettrica dal design innovativo e audace

Presentata già un anno fa in versione concept, ora Kia Ev4 è realtà. Ed è uno di quei mezzi che non tradisce le aspettative, almeno dal punto di vista del design, con la Casa di Seul che ha confermato le linee originali già mostrate e che, oltre dodici mesi fa, avevano già lasciato tutti sorpresi.

Con una scelta di linee audaci, con un linguaggio stilistico chiaro con “Opposites United” che ha debuttato già col SUV Ev9, Kia ha messo a punto una berlina innovativa. Ogni linea contraddistingue l’hatchback elettrica, con maniglie a scomparsa nelle portiere e i passaruota sagomati. Una tre volumi, specifica Kia, diversa dalle altre, con un’altezza da terra superiore alla media che fa di Ev4 una berlina rialzata.

Tra contrasti che rendono armoniosa l’auto, Ev4 presenta l’innovativo EV Tiger Face di Kia, completato da fari orientati verticalmente e dall’iconica firma di illuminazione Star Map del brand coreano. Una combinazione dinamica che accentua la posizione ampia e sportiva del veicolo sottolineando il suo carattere raffinato e all’avanguardia. Lo spoiler posteriore a due pezzi e il design pulito del paraurti, accentuato da un modello tecnico in cui incontra il portellone, sottolinea l’attenzione ai dettagli di Kia e il design avanzato.

Una sportiva che sorprende

Oltre alla versione “base”, è stata presentata anche Ev4 GT-Line, il modello sportivo dell’elettrica che presenta elementi di design esclusivi capaci di creare un carattere ancora più dinamico.

I paraurti anteriori e posteriori a forma di ala forniscono, infatti, un’impressione più forte ed elegante, mentre le ruote da 19 pollici migliorano l’atmosfera futuristica e sportiva del veicolo.

L’alone di mistero su Kia Ev4

Ma non tutta la Ev4 è stata rivelata. Resta ancora l’alone di mistero sulla berlina elettrica, in quanto la Casa coreana ha deciso di non mostrare gli interni. Come saranno? È la domanda che tutti si fanno, ma con una risposta già pronta.

Dato che il concept esterno è stato confermato in toto da Kia, non è difficile immaginare che da Seul sia stata presa la stessa decisione per l’abitacolo. In fase di presentazione del modello dodici mesi fa erano stati “mostrati” interni minimal, come visto in Ev3.

Tutte le domande troveranno risposta molto presto. Infatti nel corso del prossimo Ev Day 2025, che si terrà il 24 febbraio a Tarragona, in Spagna, Kia svelerà ulteriori dettagli, come i dati tecnici e le specifiche del mezzo. Ma il quadro si chiuderà effettivamente il 27 febbraio, quando il design dettagliato e tutto le caratteristiche verrano svelate al mondo intero che non vede l’ora di vedere in tutta la sua bellezza stilistica, e non solo, Kia Ev4.