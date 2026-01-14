La Kia K4 Sportswagon è pronta a conquistare l'Europa puntando su un design dinamico e sulla praticità: ecco le caratteristiche e le motorizzazioni in arrivo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Kia La nuova station wagon di Kia

Kia amplia la sua gamma di vetture per il mercato europeo con il lancio della Kia K4 Sportswagon, modello che andrà a ricoprire un ruolo chiave per il futuro della Casa. La nuova evoluzione della K4 propone uno stile dinamico ma anche una grande attenzione alla praticità quotidiana, andando a posizionarsi tra il segmento C e il segmento D, con l’obiettivo di rappresentare il prodotto giusto per una fetta ben precisa di clienti alla ricerca di un modello di qualità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una station wagon ricca di potenzialità

La Nuova Kia K4 Sportswagon è lunga 4,695 millimetri, ha un passo di 2.720 millimetri e propone linee esterne che seguono la filosofia di design Opposites United, con una silhouette più lunga e funzionale. Il modello arriverà in Italia trovando un mercato che vede vendite in costante calo per le station wagon. Le potenzialità per conquistare la clientela, però, ci sono tutte. Nella parte frontale troviamo diversi elementi a sviluppo orizzontale, con l’obiettivo di enfatizzare la larghezza e la sensazione di stabilità della vettura, secondo quanto dichiarato dalla Casa.

Nella parte posteriore, invece, trovano spazio i gruppi ottici a LED, a forma di L rovesciata che, invece, puntano a rafforzare l’identità visiva del veicolo. Da non sottovalutare, inoltre, è la versione GT-line della nuova Kia K4 Sportswagon che riesce a massimizzare la dinamicità del design della vettura, con un look più sportivo che, però, non comporta compromessi sulla praticità e la comodità di utilizzo. All’interno, la vettura propone un display panoramico che integra un quadro strumenti da 12,3 pollici, un display per il clima da 5,3 pollici e un touchscreen da 12,3 pollici per l’infotainment, con il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) di Kia. Su tutti gli allestimenti, inoltre, c’è la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie.

Con gli allestimenti superiori, la dotazione include anche il caricabatterie wireless. Da segnalare la presenza dell’impianto audio premium Harman Kardon, previsto come optional, e della Digital Key 2.0, con tecnologia ultra-wideband. Per il controllo di molte funzioni del veicolo è possibile utilizzare i comandi vocali, attivabili con “Hey Kia“. C’è spazio anche un vano bagagli che offre fino a 604 litri (166 litri in più rispetto alla versione hatchback). A disposizione della clientela c’è anche una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

I motori

La gamma di motorizzazioni della nuova Kia K4 Sportswagon comprende un motore benzina 1.0 T-GDI da 115 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce e disponibile anche con tecnologia mild hybrid, abbinabile a un cambio automatico a doppia frizione. Da segnalare anche il motore benzina 1.6 T-GDI, proposto nelle varianti da 150 CV e 180 CV e abbinato al cambio automatico a sette rapporti. Nel corso del 2026, la nuova station wagon del brand coreano sarà disponibile anche con una motorizzazione Full Hybrid, destinata a diventare un punto di riferimento della gamma.

L’obiettivo dell’azienda

Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe, ha chiarito con queste parole quelli che sono gli obiettivi della Casa in vista del lancio della nuova station wagon:

“Con K4 Sportswagon, stiamo facendo conoscere l’appeal di K4 a quei clienti che apprezzano lo spazio e la versatilità tanto quanto sono interessati al design e alla tecnologia. Con questa station wagon, continuiamo a far vedere il nostro impegno e la nostra volontà di fornire soluzioni pratiche senza compromettere l’innovazione”.

Ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità del modello arriveranno nelle prossime settimane.