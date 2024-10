Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Kia Kia Niro Tri-Fuel: mette insieme benzina, elettrico e GPL

Kia Niro fin dal debutto della variante originale del 2017, ha tentato di sorprendere il grande pubblico con soluzioni fuori dagli schemi. In quel frangente, la Niro fu il primo modello del Gruppo a utilizzare la tecnologia ibrida, questa volta invece si registra un altro passo in avanti. L’odierna Kia Niro, infatti, presenta lo schema “Tri-Fuel”: benzina, elettrico e GPL tutti insieme. Il marchio sudcoreano ha modificato la motorizzazione HEV con l’aggiunta dell’impianto a gas, grazie alla partnership con Westport Fuel System Italia/BRC. Il modello è determinato a conquistare l’Italia, mercato dove risiede una forte domanda di vetture a GPL.

Il sistema Tri-Fuel: come è composto

La nuova Kia Niro Tri-Fuel si avvale del motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza che, in questo frangente, sviluppa 90 CV, al quale si aggiungono i 43,5 CV dell’unità elettrica: la potenza massima combinata raggiunge i 126 CV. Nell’ottica della semplicità d’uso da parte dell’utente, le prestazioni rimangono pressoché invariate e non ci si accorge di differenze tra la modalità a benzina o GPL. Il cambio automatico è, invece, un doppia frizione a sei marce, mentre le sospensioni anteriori sono di tipo MacPherson e le posteriori a quattro bracci multilink.

Kia Niro Tri-Fuel può percorrere circa 1.600 km con un pieno di carburante, calcolando che il serbatoio a benzina ha una capacità di 42 litri e quello a GPL di 40 litri. In totale si hanno ben 82 litri a disposizione, una soglia molto importante. Inoltre, il serbatoio del gas non toglie spazio alla vettura, infatti questo viene riposto nel vano bagagli, dove di solito viene adagiato il ruotino di scorta.

Il design di Kia Niro Tri-Fuel

La nuova Kia Niro Tri-Fuel adotta uno stile ispirato alla filosofia “Opposites United” e al concetto di “Joy for Reason“. Il design prende spunto dalla natura nella scelta di colori, materiali e finiture. Gli esterni della Niro combinano in modo ricercato i tratti del crossover con un’eleganza moderna, grazie a molti dettagli di spirito high-tech. Il montante C di dimensioni abbondanti si fonde con i fanali posteriori a forma di boomerang, ma svolge anche la funzione di convogliatore del flusso d’aria per incrementare il coefficiente aerodinamico.

Sul frontale la Tiger Face si estende dal cofano al parafango. Il design contemporaneo dell’anteriore è contraddistinto dalle luci diurne a LED “heartbeat” che innalzano il grado di sicurezza e, al tempo stesso, accrescono la riconoscibilità tramite la firma luminosa, mentre un’esclusiva slitta paracoppa e il rivestimento specifico aiutano ad aumentare la sensazione di robustezza di tutto il veicolo.

Abitacolo moderno

Nell’abitacolo troviamo all’anteriore dei sedili sottili, una soluzione pensata per garantire più spazio ai passeggeri posteriori. Ogni seduta è dotata di prese USB-C per ricaricare gli apparati elettronici. Il cruscotto decentrato avvolge la seduta, mentre i comandi necessari sono a portata di mano. Due gli schermi, entrambi da 10,25 pollici, i quali proiettano le informazioni sul veicolo e sulla navigazione, mentre tramite un display touch multimodale si utilizzano le varie funzioni dell’infotainment e del riscaldamento.

Il prezzo di partenza della Kia Niro Tri-Fuel è di 34.450 euro per l’allestimento Business, 37.200 euro per la Style e 39.200 euro per la Evolution, il top di gamma. Kia offre anche una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri, estesa anche a ogni componente dell’impianto a gas.