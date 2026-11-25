La nuova Kia Seltos vanta già due diverse motorizzazioni ed è in arrivo anche la Tri-Fuel. Nel segmento C-SUV si farà strada tra numerose rivali

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Ufficio Stampa Kia Caratteristiche nuova Kia Seltos

Con una proposta variegata, nata per rispondere alle diverse esigenze di mobilità dei clienti italiani, la Seltos rafforza la presenza di Kia nel segmento C-SUV. La variante Full-Hybrid è disponibile con trazione anteriore da 154 CV o per la prima volta con la trazione integrale elettrificata e-AWD da 178 CV, in alternativa all’inedita motorizzazione 1.6 Turbo-Benzina GPL da 168 CV.

Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia garantiranno in futuro anche una versione Tri-Fuel. A novembre le versioni GPL e Full-Hybrid rimarranno in promozione rispettivamente da 27.950 e 29.950 euro, con finanziamento Scelta Kia da 299 euro al mese. Una proposta che strizza l’occhio a tutti coloro che cercano una vettura a ruote alte robusta e dal carattere distintivo.

Grazie una carrozzeria squadrata, superfici verticali e un’altezza da terra importante, si fa notare per linee tese e passaruota pronunciati. I cerchi in lega vanno da 16 a 19″ e all’interno c’è stata l’idea di mantenere diversi comandi fisici che rendono più immediata la gestione delle principali funzioni durante la guida. Ottima anche la qualità degli assemblaggi.

Per tutti i gusti

Con un design ricercato da autentico fuoristrada e una lunghezza di 4,43 metri, la Seltos associa dimensioni compatte a spazio e versatilità, presentando un bagagliaio fino a 536 litri. Vi sono dei ganci modulabili e gli schienali posteriori si abbattono 60:40, con una comoda botola per far passare gli oggetti più lunghi. A queste caratteristiche si affianca una gamma di propulsori creata per rispondere a differenti esigenze di utilizzo. La nuova Kia Seltos ha una lunghezza di circa 4,43 metri, garantendo un ottimo comfort a bordo e offrendo un passo di 2,69 metri, 11 cm più corta della Sportage.

La gamma Full-Hybrid si articola su due livelli di potenza e trazione: la configurazione a trazione anteriore erogante 154 CV, mentre la versione e-AWD tocca i 178 CV e introduce per la prima volta su un modello Kia la soluzione di trazione integrale elettrificata, con un motore elettrico dedicato all’asse posteriore che gestisce la distribuzione della coppia per perfezionare scatto, trazione e stabilità.

Per il mercato italiano, la gamma Kia introduce sulla Seltos la nuova motorizzazione 1.6 T-GDi Benzina/GPL da 168 CV e 270 Nm di coppia massima, disponibile esclusivamente con trazione anteriore e abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o al cambio automatico a doppia frizione DCT7, negli allestimenti Business e Style. Con un serbatoio benzina da 50 litri e di quello GPL da 52 litri netti, Seltos GPL può raggiungere un’autonomia complessiva stimata fino a 1.300 km. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

Si amplia l’offerta

La variante Tri-Fuel unirà la tecnologia Full-Hybrid con la convenienza del GPL, con l’obiettivo di garantire una super autonomia, consumi più bassi e una riduzione dei costi di utilizzo. Il SUV enfatizza il concetto di libertà di scelta, ovvero la tecnologia di propulsione più adatta alle proprie necessità, ma anche diverse soluzioni di trazione, dal 2WD fino al 4WD e al nuovo e-AWD elettrificato.

La strategia che sta portando avanti Kia è simile a quella di altri produttori asiatici, tra cui Toyota, con l’idea orientata a mettere a disposizione dei clienti tecnologie diverse, accompagnando i clienti verso una mobilità sempre più efficiente attraverso soluzioni proiettate a modalità d’utilizzo differenti.