Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Kia Sbarca in Europa il nuovo SUV Kia Seltos

La Casa coreana continua il suo percorso di crescita con la seconda generazione della Seltos allo scopo di sfidare mostri sacri come Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR e altri competitor top. Il B-SUV plus, per sua stessa ammissione, supera la Stonic per dotazioni e tecnologie, avvicinandosi allo standard qualitativo dei modelli Niro e Sportage.

Riprogettato per funzionalità pratiche di alto profilo, il nuovo Seltos andrà a rafforzare la posizione della Kia in Europa. La produzione incomincerà a breve, a inizio del 2026, con un motore 1.6 benzina e, nel corso del prossimo anno, arriverà la versione full hybrid. La prima serie era costruita sulla base della concept car Kia SP Signature. Il suo nome traeva spunto da Celtos, figura della mitologia greca, e venne svelata in anteprima in occasione dell’Auto Expo nel febbraio 2018. La prima Seltos è stata commercializzata in vari mercati ad eccezione dell’Europa.

Le caratteristiche del SUV

La nuova Seltos potrebbe vantare tutte le carte giuste per farsi strada in Europa. Per fortuna i vertici della Casa coreana hanno deciso di non puntare sulla tecnologia elettrica, preferendo al massimo attendere per il lancio di una versione ibrida. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza 4.430 mm, altezza 1.660 mm e larghezza 1.830 mm. Lo stile è tipico della gamma del brand coreano, puntando su linee scolpite, passaruota squadrati e una firma luminosa “Star Map”. Il tetto richiama la Kia EV3, ma senza particolari eccessi.

L’abitacolo offre tanto spazio e praticità, riproponendo lo stile minimal-chic delle sorelle in listino. Non mancano sulla plancia due display da 12,3’’ per strumentazione e infotainment, in cui spicca un piccolo riquadro dedicato alle funzioni del clima. Il sistema multimediale di bordo si aggiorna over-the-air, potendo contare sull’intelligenza artificiale di ChatGPT per l’interazione vocale. I sedili sono confortevoli, in particolare quelli posteriori: gli schienali del divanetto si possono reclinare con un’escursione di 24 gradi (12 in avanti e 12 all’indietro). L’ampio bagagliaio di 536 litri offre la possibilità di disporre il carico su due livelli e con diversi accessori, come i ganci portaoggetti. Gli amanti della tecnologia potranno utilizzare la digital key per sbloccare la vettura.

Motorizzazioni in linea con le esigenze degli europeo

La Seltos è costruita sulla medesima piattaforma K3 della Kia Niro. La Casa coreana ha pensato a un lancio con un motore benzina (1,6 e 2,0 litri). Gli italiani dovranno aspettare il full hybrid. Si ritiene che il motore elettrico, in associazione al 1,6 litri turbo a benzina, possa arrivare a sprigionare una potenza complessiva di circa 130 CV, associato a un cambio doppia frizione a 6 rapporti, trazione anteriore.

Il SUV presenterà la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per l’alimentazione di dispositivi esterni e il Kia Smart Regenerative Braking System 3.0 per garantire in automatico la frenata rigenerativa in base al flusso del traffico e ai dati di navigazione. Il pacchetto accessori AddGear, svelato per il van PV5, offre vari punti di aggancio per tablet, luci, borracce e altri elementi. Bisognerà attendere maggiori informazioni in merito a una eventuale versione a trazione integrale. Con un look robusto, senza rinunciare alla praticità di una dotazione completa, la seconda generazione della vettura a ruote alte coreana potrebbe fare il botto sul mercato europeo se proposta al giusto prezzo.