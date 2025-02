La Kia Sportage si conferma come leader dei C-SUV ibridi in Italia, andiamo alla scoperta dei segreti del successo di questo veicolo così versatile

La Kia Sportage di quinta generazione ha ottenuto un notevole successo commerciale sul mercato italiano, affermandosi come leader nel segmento dei C-SUV ibridi nel corso del 2024. Questo traguardo è il risultato di un insieme di fattori, tra cui il suo design distintivo, le tecnologie all’avanguardia integrate e i sistemi di sicurezza avanzati, che hanno saputo conquistare il favore dei clienti nostrani. Scopriamola più nel dettaglio, sviscerando le sue qualità.

Design esterno: “Opposites United“

La quinta generazione della Kia Sportage è stata progettata e sviluppata specificamente per il mercato europeo, con l’obiettivo di soddisfare i gusti stilistici degli automobilisti del Vecchio Continente. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa nel design della Sportage, abbracciando la filosofia stilistica di Kia, denominata “Opposites United“.

Questo linguaggio stilistico si basa sulla combinazione di linee tese e nitide con superfici pulite ma muscolose, creando un’estetica che è al tempo stesso imponente ed elegante. Il frontale è dominato da una grande calandra con finitura in nero lucido, che conferisce un aspetto moderno e sofisticato. Ai lati della mascherina si trovano i gruppi ottici con tecnologia Full-Led, impreziositi da una firma luminosa a Led per le luci diurne.

La fiancata presenta un’alternanza di forme concave e convesse, che guidano lo sguardo verso il posteriore della vettura. Il retro è caratterizzato da uno stile massiccio e imponente, con un ampio portellone che mette in risalto il logo di Kia. Le modanature in plastica nera che corrono lungo la carrozzeria proteggono dai piccoli graffi e aggiungono un tocco fuoristradistico.

Interni: non mancano comfort e tecnologia

L’abitacolo della Kia Sportage di quinta generazione rappresenta un notevole passo avanti in termini di stile e tecnologia. L’ambiente interno è progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e intuitiva, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e all’ergonomia dei comandi.

Il protagonista indiscusso degli interni è il grande cluster che domina la plancia, costituito da due schermi affiancati da 12,3’’. Lo schermo dietro il volante funge da quadro strumenti digitale, fornendo al conducente tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e personalizzabile. Lo schermo centrale, invece, è l’interfaccia per il sistema multimediale, che offre una vasta gamma di funzioni e applicazioni.

Una striscia digitale posizionata nella parte centrale della plancia consente di accedere rapidamente a scorciatoie intelligenti per il sistema di infotainment e per il sistema di climatizzazione. I comandi fisici sono stati mantenuti per le funzioni principali, garantendo un utilizzo facile e intuitivo. I comandi del climatizzatore sono di tipo touch, ma possono essere utilizzati anche per controllare alcune funzioni del sistema multimediale.

Gli interni della Kia Sportage sono dotati di numerose funzioni utili, come le prese di ricarica per smartphone ben distribuite, il sistema di climatizzazione che attiva automaticamente il ricircolo dell’aria prima di entrare in galleria e la funzione “Quiet Mode” che trasmette la musica solo ai sedili anteriori. Il sistema multimediale è intuitivo, ricco di funzioni e permette di visualizzare due funzioni affiancate.

Kia Sportage: spazio e abitabilità

La Kia Sportage offre un’ottima abitabilità, infatti, l’auto è omologata per cinque persone. Tra l’altro, uno dei punti di forza della Sportage è lo spazio dedicato ai bagagli. Il bagagliaio offre una capacità di oltre 500 litri in configurazione standard, sufficiente per trasportare tutto il necessario per un viaggio. Nella versione ibrida full, la batteria è posizionata sotto il divano posteriore, anziché nel vano bagagli, massimizzando lo spazio disponibile.

Motorizzazioni Ibride: efficienza e prestazioni

La gamma motori della Kia Sportage è interamente elettrificata, con l’obiettivo di offrire efficienza e prestazioni in ogni situazione. Sono disponibili diverse opzioni ibride, tra cui mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid.

Le versioni mild-hybrid sono equipaggiate con un motore 1.6 turbo a benzina da 150 CV o con un motore 1.6 a gasolio da 136 CV. In entrambi i casi, il sistema mild-hybrid fornisce fino a 12 kW di potenza elettrica in fase di accelerazione, riducendo il carico del motore termico e migliorando l’efficienza.

La versione full-hybrid abbina un motore 1.6 benzina turbo da 160 CV a un motore elettrico da 60 CV, per una potenza di sistema di 230 CV. La batteria ha una capacità di 1,5 kWh e consente di percorrere alcuni chilometri in modalità completamente elettrica. Al top di gamma si trova la versione plug-in hybrid, che offre una potenza combinata di 265 CV e un’autonomia in modalità elettrica di 70 km nel ciclo medio combinato WLTC.

Tutti i motori possono essere abbinati a un cambio manuale o automatico. Le versioni diesel e full-hybrid sono disponibili anche con trazione integrale. Un’eccezione è rappresentata dall’unità a benzina e GPL da 100 CV, che non è elettrificata.

Consumi ed emissioni

Grazie alle motorizzazioni elettrificate, la Kia Sportage offre consumi contenuti ed emissioni ridotte. I consumi del benzina mild-hybrid si attestano tra 6,3 e 6,7 l/100 km, mentre il diesel mild-hybrid scende a 5,4-5,9 l/100 km. La variante GPL consuma circa 6,8 l/100 km. La versione full-hybrid richiede tra 5,5 e 6,5 litri di carburante per 100 km. Infine, la plug-in hybrid ha un’autonomia in modalità elettrica di 70 km nel ciclo medio combinato WLTC.

Piattaforma e dimensioni

La quinta generazione della Kia Sportage è sviluppata sulla nuova piattaforma N3 (la stessa di Hyundai Tucson). Le dimensioni sono simili a quelle della serie precedente, con una lunghezza di poco superiore ai 4,5 metri e una larghezza di 1,86 metri. Le dimensioni esatte sono le seguenti:

lunghezza: 4.515 mm;

larghezza: 1.865 mm;

altezza: 1.650 mm;

passo: 2.680 mm.

Sistemi di assistenza alla guida

La Kia Sportage è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che incrementano la sicurezza e il comfort durante la guida. Questi sistemi includono il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica di emergenza e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Grazie a questi sistemi, la Kia Sportage offre un’esperienza di guida autonoma di Livello 2.

Disponibilità e prezzi

La Kia Sportage di quinta generazione è disponibile presso le concessionarie Kia in Italia. Per celebrare il successo del modello, Kia ha organizzato un evento “porte aperte” il 22 e 23 febbraio, durante il quale è stato possibile scoprire e provare la gamma Sportage e beneficiare di offerte speciali. In particolare, è stata scelta la possibilità di acquistare la Sportage (qui il listino prezzi) con la formula leasing K-Lease, con vantaggi cliente fino a 10.000 € e rate a partire da 199 € al mese.