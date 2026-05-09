Dal tetto panoramico Sunroof Pack alle dotazioni di sicurezza avanzate: focus sulla Kia Sportage TriFuel, il SUV che non scende a compromessi tra lusso e praticità

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Kia Kia Sportage TriFuel: il SUV che unisce elettrificazione, termico e GPL

Nel panorama automobilistico del 2026, la Kia Sportage TriFuel si distingue come una proposta tecnologica unica nel suo genere, capace di fondere i vantaggi del sistema Full Hybrid con l’economia d’esercizio del GPL. Questa versione non è un semplice adattamento, ma una soluzione ingegneristica raffinata che punta a massimizzare l’autonomia e abbattere i costi di gestione, mantenendo intatte le prestazioni elevate che ci si aspetta da un SUV di segmento superiore.

Il sistema TriFuel

L’architettura tecnica della Kia Sportage TriFuel è il suo vero punto di forza. Il sistema combina un motore termico 1.6 T-GDi a iniezione diretta da 180 CV con un motore elettrico sincrono. Questa sinergia genera una potenza massima combinata di 237 CV e una coppia vigorosa di 380 Nm, garantendo una guida fluida e reattiva in ogni situazione.

La gestione del carburante è affidata a un sistema a doppio serbatoio: uno per la benzina da 52 litri e uno specifico per il GPL da 52 litri. Questa configurazione “Tri-Fuel” (ibrido, benzina, GPL) permette di viaggiare sfruttando l’efficienza del motore elettrico nelle fasi di avvio e manovra, passando poi all’alimentazione a gas per abbattere i costi chilometrici.

La trasmissione è affidata a un cambio automatico a 6 rapporti (AT6) che scarica la potenza sulla trazione anteriore. I consumi dichiarati nel ciclo combinato WLTC sono pari a 8,0 l/100km quando si viaggia a GPL, con emissioni di CO2 contenute a 128 g/km.

Allestimenti dedicati

La Kia Sportage TriFuel 2026 non rinuncia allo stile audace e futuristico della gamma. La versione è disponibile in tre allestimenti principali, ognuno con una propria personalità:

Business: la soglia d’ingresso che offre già una dotazione completa, inclusi i fari posteriori a LED e il Kia Navigation System da 12,3”;

la soglia d’ingresso che offre già una dotazione completa, inclusi i fari posteriori a LED e il Kia Navigation System da 12,3”; Style: aggiunge dettagli di comfort come il supporto lombare elettrico e il caricatore wireless per lo smartphone;

aggiunge dettagli di comfort come il supporto lombare elettrico e il caricatore wireless per lo smartphone; Black Edition: la versione più sofisticata, caratterizzata da badge anteriori e posteriori neri, passaruota e griglia in high glossy black e cerchi in lega da 19’’.

Una nota tecnica importante per l’allestimento Black Edition riguarda la possibilità di installare il Sunroof Pack (tetto panoramico apribile elettricamente), disponibile sulla TriFuel a condizione di rinunciare al ruotino di scorta.

Tecnologia e sicurezza

Nonostante la natura votata al risparmio, la TriFuel integra le tecnologie di assistenza alla guida più avanzate di Kia. Di serie sono presenti il Lane Following Assist 2 (LFA2), lo Smart Cruise Control 2 (SCC2) e l’Highway Driving Assist (HDA), che mantiene la vettura al centro della carreggiata regolando la distanza dai veicoli che precedono. Per le manovre più complesse, le versioni superiori possono essere equipaggiate con il Blind-spot View Monitor (BVM), che proietta sul cluster digitale le immagini degli angoli ciechi.

Listino prezzi

La Kia Sportage TriFuel si posiziona in modo competitivo nel mercato italiano. L’allestimento Business parte da 40.000 euro, mentre la versione Style è proposta a 42.750 euro. Infine, il top di gamma Black Edition raggiunge i 44.750 euro.

Come per il resto della gamma, la tranquillità dell’acquisto è garantita dalla storica garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km, che rappresenta un valore aggiunto fondamentale per chi cerca un veicolo affidabile e duraturo nel tempo.