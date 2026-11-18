Il B-SUV coreano è in promozione fino al 30 novembre con finanziamento Scelta Kia: ecco quanto costa davvero e cosa comprende l’offerta

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Ufficio Stampa Kia Kia Stonic in offerta a 17.950 euro: prezzi e dettagli del finanziamento

Kia ha messo in campo una promozione sulla Stonic, il B-SUV pensato per chi vuole una posizione di guida rialzata rinnovato nel design che offre una dotazione tecnologica completa.

L’offerta è legata al finanziamento Scelta Kia e vale per i contratti stipulati entro il 30 novembre, quindi il tempo per pensarci non è moltissimo.

Da 23.050 a 17.950 euro

La versione protagonista è la 1.0 TGDi Urban, che a listino costa 23.050 euro (IPT e PFU esclusi). Con la promozione il prezzo scende a 17.950 euro, grazie a un vantaggio totale di 5.100 euro. Di questi, 4.400 arrivano dal contributo di Kia e delle concessionarie aderenti all’iniziativa, mentre gli altri 700 sono legati alla sottoscrizione del finanziamento.

Insomma, lo sconto c’è, ma non è incondizionato. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative, riguarda un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria e va avanti fino a esaurimento scorte. Chi è interessato farebbe bene a sentire subito il concessionario di zona.

Quanto si paga alla fine con il finanziamento

Come spesso accade il prezzo in vetrina è una cosa, il conto finale un’altra. La formula Scelta Kia prevede un anticipo di 3.270 euro, poi 35 rate da 119 euro al mese e una maxi-rata finale, il Valore Futuro Garantito, da 13.830 euro. Il tasso è fisso: TAN 4,65% e TAEG 6,22%.

L’importo totale dovuto dal consumatore, anticipo escluso, è di 18.169,08 euro. Dentro ci sono capitale, interessi, costi del credito e l’assicurazione furto e incendio. Sommando anche l’anticipo si superano quindi i 21.400 euro, sempre che si decida di tenere l’auto e pagare la maxi-rata.

Ed è qui che la formula si fa interessante, perché dopo tre anni si può scegliere: tenere la Stonic, sostituirla con un’altra Kia oppure restituirla. Attenzione al chilometraggio, però: sono inclusi 30.000 km e ogni chilometro in più costa 10 centesimi. Nel prezzo è compresa anche l’assicurazione furto e incendio base per 24 mesi.

Allestimento dell’offerta

L’Urban è il livello d’ingresso, ma non è spartano. Ha fari a LED davanti e dietro, cerchi in lega da 16 pollici, sedili Kia Tex Essential e un cluster LCD da 4,2 pollici.

Al centro della plancia c’è l’infotainment da 12,3 pollici con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, anche se sull’Urban la connessione è solo via cavo. Il clima è manuale, e c’è un pacchetto di sicurezza di base con frenata automatica, mantenimento di corsia e cruise control.

Un punto a favore è la garanzia ufficiale Kia di 7 anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Per chi guarda ai costi di gestione non è un dettaglio.

Propulsore 1.0 da tutti i giorni

Sotto il cofano c’è l’unico motore previsto per questa versione, il tre cilindri turbo 1.0 T-GDi. Eroga 100 CV e 172 Nm ed è abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei marce. I numeri non fanno sognare: lo 0-100 km/h si copre in circa 11 secondi e la velocità massima è di 179 km/h.

Ma non è un’auto pensata per i record. Con i suoi 4,16 metri di lunghezza la Stonic si muove bene nel traffico, si parcheggia senza drammi e si lascia guidare con tranquillità anche sui percorsi extraurbani. Per un uso quotidiano, tra casa, lavoro e qualche gita fuori porta, è un motore che offre più del necessario.