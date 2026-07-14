Nuova Kia XCeed, tecnologia da ammiraglia al prezzo di una compatta

La Kia XCeed riceve un nuovo restyling estetico e tecnologico. Il crossover compatto si conferma punto fermo della gamma con motori benzina e mild hybrid

Ufficio Stampa Kia Dimensioni da compatta e assetto da SUV: la rinnovata Kia XCeed prende il meglio dei due segmenti

Mettere alla porta un modello di successo nel mercato europeo avrebbe avuto poco senso. Così, mentre il resto della famiglia Ceed si avvia a lasciare il posto alla K4, Kia concede alla XCeed un altro giro di pista. Lanciato nel 2019, il crossover cambia volto e migliora nell’abitacolo, con tecnologie riprese dai modelli più recenti del marchio.

La frenesia non inganna il costruttore coreano, che, invece di sviluppare una generazione partendo da zero, ricorre a un secondo restyling. Oltre ad alcuni ritocchi superficiali, Kia tenta di migliorare il comfort quotidiano rivedendo le sospensioni posteriori e l’insonorizzazione.

La carrozzeria mantiene tratti sia da berlina compatta sia da SUV. Se la posizione di guida rialzata e le protezioni in plastica portano alla mente il segmento dei crossover, il profilo filante e le dimensioni contenute favoriscono la guida in città. Sul mercato italiano la nuova XCeed parte da 27.450 euro.

Le novità nello stile e nelle proporzioni

Già dal frontale tutti gli elementi sembrano cambiare forma. Cofano e gruppi ottici – ora sviluppati in verticale ai lati della carrozzeria – sono stati ridisegnati e sotto spicca una grande presa d’aria con finitura satinata, mentre la mascherina Tiger Nose evidenzia la parentela con gli altri modelli Kia. Un lavoro di lima ha accorciato lo sbalzo anteriore di 15 millimetri, fermando la lunghezza a 4,38 metri. La XCeed misura inoltre 1,826 metri in larghezza e presenta un passo di 2,65 metri. A stabilirne l’altezza sono i cerchi: 1,483 metri con quelli da 16 pollici e 1,495 scegliendo i nuovi 18 pollici.

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Lungo la fiancata cambia poco. Rimangono il tetto discendente verso la coda e i passaruota evidenziati da rivestimenti scuri, due elementi che distinguono la XCeed da una normale compatta. Nella zona posteriore i designer correggono il portale e conferiscono una nuova firma luminosa. Inoltre, la modifica del paraurti fa apparire l’auto più larga quando viene osservata da dietro. I ritocchi alle proporzioni non hanno sottratto spazio al bagagliaio. Dai 426 litri minimi, la capienza aumenta abbattendo lo schienale posteriore frazionato 60:40.

Raffinatezza digitale negli interni

A bordo il cambiamento è netto. Due display da 12,3 pollici – uno dedicato alla strumentazione digitale, l’altro al sistema multimediale – confluiscono nel pannello sopra la plancia. Per limitare le distrazioni, le informazioni di guida rimangono nella traiettoria visiva del conducente, mentre le principali funzioni della vettura possono essere gestite dal display centrale.

Dai controlli del climatizzatore a quelli multimediali si passa tramite il Multimode Touch Display. Cambiano inoltre le bocchette dell’aria, il volante e il selettore del cambio automatico. Rivestimenti inediti e finiture più curate cercano di alzare la qualità percepita rispetto alla precedente XCeed.

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Durante il viaggio, Kia Connect porta informazioni utili sul display e comunica eventuali anomalie rilevate dalla diagnostica. Anche una volta scesi dalla XCeed è possibile tenerla monitorata grazie alla Kia App e, con la Digital Key 2.0, uno smartphone compatibile può aprire e mettere in moto l’auto, oltre a condividere la chiave con un’altra persona.

L’evoluzione tecnologica interessa pure la sicurezza. Highway Driving Assist unisce cruise control adattivo e mantenimento attivo della corsia, aiutando la XCeed a rispettare la distanza dal veicolo davanti. Il sistema utilizza anche i dati del navigatore e i limiti rilevati lungo il percorso.

Radar posteriori sorvegliano gli angoli ciechi e il traffico trasversale durante le manovre in retromarcia. In presenza di un pericolo, l’elettronica è pronta a intervenire sullo sterzo oppure azionare i freni. La frenata automatica anteriore riconosce veicoli, pedoni e ciclisti, mentre una telecamera interna controlla il comportamento del conducente alla ricerca di segnali di distrazione o stanchezza. La dotazione effettiva varierà in base alla versione.

Pablo Martínez Masip, vicepresidente Product, Brand & Customer Experience di Kia Europe, ha dichiarato:

“Abbiamo introdotto miglioramenti concreti negli ambiti che contano maggiormente per i nostri clienti, dalla connettività alla sicurezza e al comfort di marcia. Grazie al nuovo infotainment e agli interventi dedicati al comfort, la XCeed aggiornata offre un’esperienza più connessa, rassicurante e piacevole”

Motori, allestimenti e prezzi

Nei motori a benzina Kia ripone ancora fiducia, affiancandoli alla tecnologia mild hybrid. Abbinato a un cambio manuale a sei marce oppure, nella variante mild hybrid, a un automatico doppia frizione DCT7, il 1.0 T-GDi da 115 CV apre il listino italiano. È invece venduto soltanto insieme al cambio automatico il più potente 1.6 T-GDi, accreditato di 150 CV. Non cambia la trazione, rigorosamente anteriore.

La versione da 180 CV rimane invece fuori dalla gamma italiana, almeno per ora, sebbene compaia nel comunicato europeo. Secondo il ciclo WLTP, la XCeed consuma da 6 a 6,9 litri di benzina ogni 100 chilometri. Le emissioni dichiarate oscillano fra 135,7 e 155,3 grammi di CO₂ al chilometro.

Su strada, gli interventi riguardano soprattutto comfort e risposta ai comandi. Modifiche alla sospensione posteriore promettono di assorbire meglio le irregolarità, soprattutto a vantaggio dei passeggeri seduti dietro. Ulteriori interventi contro rumori e vibrazioni dovrebbero rendere l’abitacolo maggiormente silenzioso durante i viaggi. Le modalità Normal e Sport sono state ricalibrate, accentuando le rispettive differenze nella risposta dell’auto.

Business apre il listino italiano a 27.450 euro con il 1.0 T-GDi da 115 CV e cambio manuale. Servono 30.450 euro per la stessa potenza in configurazione mild hybrid DCT7. L’allestimento Style parte da 33.800 euro con il tre cilindri elettrificato, mentre il 1.6 T-GDi da 150 CV porta il prezzo a 34.800 euro.

Prodotta nello stabilimento slovacco di Žilina, la rinnovata XCeed difende dunque una formula ormai rara: dimensioni da compatta, assetto rialzato e motori termici accessibili. Kia la definisce una tecnologia di passaggio verso l’elettrificazione. Per molti automobilisti europei potrebbe rappresentare, più semplicemente, un’alternativa alle elettriche e ai SUV tradizionali.