Fonte: Ufficio Stampa Koenigsegg La Koenigsegg Jesko Absolut scrive un altro record mondiale

A sentire certi numeri, viene quasi da pensare si tratti di un jet, anziché di un’auto. La Koenigsegg Jesko Absolut continua a spingere più in là il concetto stesso di velocità. In un’epoca dove l’elettrico si prende la ribalta, l’hypercar si presenta con un V8 biturbo da 1.600 cavalli. Durante un test sulla pista privata della casa svedese, ha fatto segnare 359,83 km/h su 800 metri, partendo da ferma. Un risultato che nessun’altra auto stradale aveva mai ottenuto su quella distanza. Non paga, ha bruciato anche il quarto di miglio in 8,88 secondi, battendo di un soffio la Dodge Challenger SRT Demon 170. E senza elettronica salvavita, trazione integrale e batterie a spingerla nei primi metri.

Spinge davvero

Prima di scende nel dettaglio dell’impresa, una doverosa precisazione: il suo tempo da 0 a 100 km/h, 2,79 secondi, non è il migliore in assoluto. Le elettriche tipo Rimac Nevera o Pininfarina Battista fanno meglio. Ma il dato, preso così com’è, rappresenta giusto una parte della storia. La Jesko è a trazione posteriore, con un cambio Light Speed Transmission a 9 marce sotto i 90 chili di peso. Boost elettrico e launch control esasperati li lascia alle rivali. Motore, telaio e gestione meccanica hanno la precedenza sul resto. Eppure, quando prende velocità, diventa una lama. In fondo, il suo campo di battaglia è l’orizzonte.

Numeri da paura

Christian von Koenigsegg, fondatore e mente dietro al marchio, non si accontenta. In pubblico ha fissato il traguardo: toccare i 531 km/h. Una cifra mostruosa, che metterebbe la Jesko davanti a qualsiasi antagonista, persino delle Bugatti da record. Nel percorso si parte da un luogo adatto, congeniale a livello di aerodinamica, grip, e soprattutto spazio. A certe velocità l’asfalto conta quanto il motore. I test di punta impongono delle cornici apposite, costellate da rettilinei tanto lunghi quanto sicuri e stabili. E trovarli non è semplice. Specialmente se preferisci evitare disavventure improbabili, come venire tamponati da una Porsche (per la cronaca, è successo davvero: Jesko coinvolta in un incidente in prova).

Nel mondo delle hypercar moderne, in cui sempre più marchi si affidano a soluzioni ibride o full electric, la Jesko rappresenta una specie di resistenza a carburatore, uno degli ultimi baluardi a classica combustione interna. Appena la metti in moto, il rombo ti riporta al passato. E questo, per molti appassionati, vale più dei numeri. Perché la velocità viene definita dai numeri, ma l’esperienza fisica conta in egual modo. Poi, chiaro, anche lei è un tripudio di elettronica intelligente; tuttavia, le dotazioni rispondono a una logica funzionale: gestire il caos controllato che genera ogni volta che lasci il piede sull’acceleratore.

La sfida continua

Con i test, la Koenigsegg Jesko Absolut aggiunge un mattone alla sua leggenda. Nessuno sa quando o dove proverà davvero a toccare i 531 km/h. Ma tutti sanno che i tecnici fanno sul serio. Perché questa macchina fa dei record la sua liturgia, nata per prenderli, stritolarli e usarli come punto di partenza. E mentre il mondo guarda avanti sognando l’elettrico, lei resta fedele alla detonazione. Usa il passato come propellente, e lo lancia oltre l’orizzonte.