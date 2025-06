Ufficio Stampa Koenigsegg Tanta potenza e peso ridotto per la nuova Koenigsegg Sadair’s Spear

La gamma di Koenigsegg si arricchisce con una nuova hypercar. L’azienda svedese, infatti, ha svelato la nuova Koenigsegg Sadair’s Spear. Si tratta di un modello in serie limitata che è stato derivato dalla Jesko Attack e che propone contenuti tecnici davvero estremi, andando ad allungare l’elenco delle creazioni della Casa con un’aggiunta davvero interessante. Grazie a un lungo e dettagliato lavoro di sviluppo, il nuovo modello di Koenigsegg stupisce per una potenza incredibile e per un peso piuma per gli standard di questo tipo di modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al progetto.

Una hypercar estrema

La Koenigsegg Sadair’s Spear è una hypercar che punta a stupire, grazie a un comparto tecnico ricco e a un design ricercato, con l’obiettivo di massimizzare il carattere sportivo. Il cuore del modello è rappresentato da un motore V8 biturbo che può arrivare fino a una potenza di 1.300 CV. Ricorrendo al carburante ecologico E85, però, la potenza sale e la hypercar può raggiungere ben 1.625 CV. Grazie a una serie di accorgimenti costruttivi, inoltre, il modello pesa ancora meno rispetto alle altre produzioni del brand (arrivando a 1.385 chilogrammi) e si posiziona al di sotto del rapporto di 1 CV/kg.

Da segnalare una grande attenzione all’aerodinamica, un elemento necessario per massimizzare le prestazioni. Il team di sviluppo si è concentrato sull’ottimizzazione del flusso d’aria per migliorare deportanza e raffreddamento. L’alettone posteriore attivo a doppia lama permette di ottenere la massima trazione in curva anche a velocità tipiche della guida in pista. Le prese d’aria posteriori sono state progettate per garantire al motore un ulteriore incremento delle prestazioni ad alta velocità. Tra le caratteristiche del modello troviamo anche cerchi Sadair Spear a 7 razze con pale a turbina in fibra di carbonio Aircore, freni in carbonio-ceramica multistrato e, naturalmente, nuove soluzioni per l’interno, specifiche per la Sadair’s Spear.

Christian von Koenigsegg ha così commentato il debutto della nuova hypercar: “La Sadair’s Spear rappresenta la naturale evoluzione di Koenigsegg: un equilibrio impeccabile tra potenza pura, aerodinamica raffinata e straordinaria presenza su strada. Quest’auto è destinata a stabilire record. Raggiungere un tale dominio in pista con un veicolo completamente omologato per la strada è a dir poco straordinario“. Le premesse per nuovi record, come quello ottenuto dalla Koenigsegg Jesko, ci sono tutte.

Prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, la Koenigsegg Sadair’s Spear è un modello che sarà realizzato in serie limitata. L’azienda ha scelto di non comunicare alcun dettaglio in merito ai prezzi anche per via di un dettaglio non di poco conto. Tutta la produzione prevista per il progetto, pari a un totale di 30 unità, è già stata venduta prima della presentazione ufficiale. La hypercar, infatti, nei mesi scorsi, è stata mostrata a potenziali clienti in occasione di eventi privati. Le unità disponibili sono già state prenotate da collezionisti e appassionati senza troppi problemi per quanto riguarda il budget. Il prezzo della Koenigsegg Sadair’s Spear è decisamente “fuori scala“. Il modello non rientra nelle normali categorie di supercar che, di mese in mese, arrivano sul mercato e non può essere confrontata con altri progetti simili.