Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Sfida di potenza e accelerazione tra Lamborghini e Ducati

Una sfida tra due icone italiane che diventa l’occasione di evidenziare l’ottimo lavoro svolto da Lamborghini in fase di sviluppo. Con una geniale trovata pubblicitaria, infatti, la Casa italiana ha portato in pista, a Imola, la sua Lamborghini Temerario, una delle più recenti novità della sua produzione. La supercar è protagonista di una drag race a tutta velocità sul rettilineo del tracciato romagnolo con un’altra gemma italiana, la Ducati Panigale V4, settima generazione di superbike di Borgo Panigale. La sfida è un’occasione unica per confermare la capacità della supercar elettrificata in fase di accelerazione, partendo da fermo. In genere, le moto riescono a spuntarla e le supercar, molto più pesanti, faticano nei primi metri. Per la Temerario, con la modalità launch control, lo spunto è degno di una vera e propria superbike.

Una sfida ad alta velocità

Il video della drag race è stato pubblicato dai canali social di Lamborghini e lo proponiamo qui di sotto (se state leggendo l’articolo dallo smartphone, il consiglio è di girare il telefono in modo da poter visualizzare il video con l’orientamento corretto). Si tratta di pochi secondi che mostrano la Lamborghini Temerario e la Ducati Panigale V4 impegnate in una sfida ad alta velocità, suggestiva ed emozionante. A rendere ancora più interessante la sfida è la sede: la Casa italiana ha scelto il rettilineo del circuito di Imola che può essere considerato come una delle piste “di casa”, sia per Ducati che per Lamborghini per via della vicinanza alle sedi delle due aziende.

Potenza ed elettrificazione

La Lamborghini Temerario è una delle ultime novità della gamma della Casa italiana e va ad ampliare l’offerta di veicoli elettrificati ad alte prestazioni (HPEV). La supercar può contare su di un motore V8 biturbo ibrido che può garantire una potenza complessiva di 920 CV (al V8 sono abbinate tre unità elettriche). L’elettrificazione rappresenta un elemento centrale della strategia di Lamborghini per il futuro, come dimostrano anche progetti come la Urus SE. Le prestazioni, non sorprende, sono incredibili e confermano l’ottimo lavoro svolto dalla Casa italiana.

Nonostante la necessità di integrare un sistema ibrido, che incrementa il peso della vettura, la Temerario è in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Su un lungo rettilineo, inoltre, la vettura riesce a dare il meglio di sé, con il V8 che può salire di livello, fino a erogare tutta la potenza disponibile e a portare la velocità massima all’incredibile valore di 343 km/h. Come sottolineato dalla stessa Lamborghini, il V8 è il “primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri/min“. La Temario è pronta a conquistare la sua nicchia di mercato con un listino prezzi di oltre 300.000 euro.

Anche la seconda protagonista della sfida non è da meno in termini di potenza: la Ducati Panigale V4, svelata lo scorso anno, può garantire fino a 216 CV di potenza a fronte di una massa complessiva di 187 chilogrammi. Entrambi i progetti confermano come nella Motor Valley l’innovazione non si ferma mai. Lamborghini e Ducati continuano a essere al top dei rispettivi segmenti di mercato proponendo progetti sempre nuovi e sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico.