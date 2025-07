Lamborghini programma il suo futuro e qualcosa potrebbe cambiare anche per quanto concerne il modello di punta in uscita nel 2028 che dovrebbe essere elettrico

Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Lanzador, cambia tutto per il futuro? Spunta una novità

I costruttori devono programmare il futuro e per farlo hanno bisogno di comprendere quale sarà il carburante che caratterizzerà i prossimi 10 anni. La direzione tracciata da tempo sembra essere quella dell’elettrico, ma potrebbe cambiare qualcosa lungo il percorso. Sino a qualche anno fa, infatti, si prospettava un rapido passaggio alle BEV, oggi invece la situazione sembra essere cambiata, con le varie Case che spingono per soluzioni intermedie come l’ibrido, che al momento ha più mercato. Un po’ a sorpresa anche Lamborghini potrebbe decidere di fare lo stesso con la Lanzador, il modello elettrico da tempo annunciato.

In questi anni diversi costruttori hanno “promesso” l’arrivo di auto full elettriche, ma spesso le cose sono poi andate diversamente. Di recente ad esempio Ferrari ha rinviato al 2028 la sua seconda vettura a batteria. Ora però anche Lamborghini lascia trapelare più di un’indecisione sul futuro elettrico del marchio.

Indecisione sul futuro

A sbottonarsi è l’amministratore delegato Stephan Winkelmann, che alla rivista australiana CarExpert ha dichiarato: “Finora abbiamo preso due decisioni basate sul fatto che la curva di accettazione delle auto elettriche a livello mondiale e globale, non solo nel nostro tipo di segmento, si sta appiattendo, e questo è ancora più vero per la nostra tipologia di auto”. Parole forti, che fanno presagire ad un rallentamento nella strategia di elettrificazione del brand.

In fondo gli stessi cugini della Porsche non molti mesi fa avevano annunciato un passo indietro sulle auto a batteria. Winkelmann ha poi proseguito: “La prima decisione è che il sostituto dell’Urus sarà, ancora una volta, un ibrido plug-in e che rimandiamo il lancio del quarto modello. Dobbiamo decidere molto presto se procedere in una direzione o nell’altra, ma è qualcosa che è ancora molto aperto”. L’ad ha poi rimarcato che Lamborghini continuerà a guardarsi intorno per capire l’andamento del mercato così da modulare la propria offerta commerciale nei prossimi anni.

La Lanzador e il suo possibile futuro

Nel 2023 Lamborghini aveva annunciato la sua prima auto completamente elettrica, la Lanzador, che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2028. Naturalmente il condizionale è d’obbligo visto che la Casa di proprietà di Audi potrebbe decidere di fare marcia indietro sull’alimentazione precedentemente annunciata. Qualora il mercato delle elettriche non dovesse esplodere nei prossimi anni, si potrebbe pensare a quel punto alla soluzione PHEV (Plug-in Hybrid).

La Lamborghini Lanzador, annunciata in occasione della Monterey Car Week 2023 è stata presentata come concept car del modello definitivo che poi vedremo nel 2028. Nei progetti presentati quasi 2 anni fa si parlava di un doppio motore elettrico, uno per ogni asse, per garantire trazione integrale. A questo punto c’è da capire se tutto ciò resterà tale o se ci sarà un cambio di rotta anche su questo modello. Al momento le auto elettriche non hanno ancora il mercato sperato a causa della mancanza di adeguate infrastrutture e di una certa diffidenza della clientela nei loro confronti. Le Case, che hanno già investito tanto su questa tecnologia, sperano in una crescita del settore, ma allo stesso tempo devono cercare di tenere i conti in ordine per non rischiare spiacevoli situazioni.