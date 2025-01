Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini da record: anno storico per la Casa.

Anno da record per Automobili Lamborghini: nel 2024 la Casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha consegnato 10.687 vetture, facendo registrare un incremento del 6% rispetto all’anno precedente e ottenendo così il miglior risultato di tutta la sua storia.

2024 da record per Lamborghini: i numeri del successo

Numeri incredibili che testimoniano il grande successo del marchio a livello internazionale, con tutte e tre le macroregioni capaci di salire sul fronte delle consegne: l’area Emea ha visto la consegna di 4.227 vetture con un incremento del 6%; l’area delle Americhe ha toccato quota 3.712 esemplari, in crescita del 7% su base annuale; la regione Apac si è fermata a 2.748 consegne, il 3% rispetto al 2023.

A giocare un ruolo fondamentale nel 2024 da record sono stati tre modelli di gamma presenti all’interno del listino Lamborghini, a partire da Revuelto, la prima supersportiva ibrida uscita dallo stabilimento di Sant’Agata Bolognese: un modello subito apprezzato dai clienti, visto che può godere di un portafoglio ordini che copre i prossimi anni fino al 2026.

I modelli più gettonati: da Huracan a Urus

Sempre in grande spolvero la gamma Huracan che si avvia a concludere il suo ciclo produttivo per passare il testimone alla sua erede Temerario; ottimi numeri anche per la gamma Urus che nel 2024 ha visto il lancio della versione plug-in hybrid, quest’ultima destinata a sostituire le attuali versioni Urus S e Performante.

Il 2024 è stato un anno fondamentale per Automobili Lamborghini che ha vissuto un momento di svolta: la Casa ha presentato tre nuovi modelli e ha completato la transizione verso una gamma interamente ibrida, perfettamente in linea con la sua strategia Direzione Cor Tauri, diventando così il primo produttore di supersportive al mondo capace di offrire un portafoglio completamente elettrificato.

Le auto di lusso non conoscono crisi

Degli ottimi risultati ottenuti da Lamborghini ha parlato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO della Casa: “Il 2024 è stato un anno di crescita continua per Automobili Lamborghini, in linea con il trend positivo degli ultimi anni – ha spiegato Winkelmann – un risultato che testimonia il legame sempre più forte con i nostri clienti e l’interesse crescente delle nuove generazioni verso il brand. In un periodo di trasformazione, abbiamo introdotto modelli che hanno ricevuto un consenso straordinario, confermando il nostro impegno verso l’eccellenza e lo sviluppo sostenibile”.

Lo stesso Stephan Winkelmann, come si legge sul sito ufficiale di Lamborghini, ha dichiarato che “I risultati ottenuti evidenziano il successo nel bilanciamento strategico tra domanda e offerta e di un portafoglio ordini ben calibrato, rafforzando la desiderabilità del marchio e il valore residuo dei nostri prodotti”.

Grande soddisfazione anche da parte di Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer: “Il 2024 ha rappresentato un anno straordinario per Automobili Lamborghini, con risultati che riflettono non solo la forza del nostro portafoglio prodotti, ma anche il supporto fondamentale della nostra rete composta da 186 dealer e la presenza consolidata del brand in tutti i 56 mercati in cui siamo presenti. Grazie alla strategia adottata, abbiamo dimostrato che Automobili Lamborghini è non solo un leader nel segmento delle supersportive, ma anche un riferimento per il futuro dell’automotive di lusso”.