Prendete una Lamborghini Revuelto e già vi troverete a guidare una delle supercar più prestazionali della storia. Per alzare l’asticella i tecnici tedeschi di Mansory hanno creato un mostro di potenza sulla base del modello standard. A Monaco di Baviera diverse Case prestigiose come Rolls Royce, Bentley, Aston Martin e Ferrari sono passate per la dieta dimagrante dei meccanici di Mansory, ma il lavoro che ha riguardato un esemplare di Revuelto vi lascerà senza fiato.
Si chiama Carbonado X ed eleva il marchio del Toro a un livello mai visto prima. L’unveiling della one-off è previsto allo showroom Mansory a Dubai. L’erede della Carbonado del 2022, elaborata sulla base della Aventador, alza l’asticella dalla Mansory Initiate, sempre basata sulla Revuelto, con un design che ci riporta alle scorribande a Gotham di Bruce Wayne sulla Batmobile. Ogni componente della Carbonado X è stato riprogettato per raggiungere prestazioni da sogno.
Indice
Elementi unici
Al primo sguardo appare una concept car con una livrea camouflage, ma più da vicino ci si accorge che l’intera carrozzeria è fatta di carbonio forgiato a vista. Rispetto al precedente pacchetto Initiate, i tecnici hanno sostituito ogni pannello originale a eccezione dei gruppi ottici e delle superfici vetrate. All’avantreno emergono uno splitter e un cofano ventilato. Lungo le fiancate inveve vediamo imponenti prese d’aria per il raffreddamento del motore. Spiccano ampie minigonne e parafanghi posteriori scolpiti con sfoghi integrati.
Il retrotreno presenta modifiche ancor più accentuate. Risalta l’enorme diffusore nella sezione inferiore, un’ala molto ampia e uno scarico a triplo terminale dal profilo scenografico. Una presa d’aria sul tetto offre la possibilità di far respirare un motore poderoso. Il cuore pulsante è un V12 aspirato da 6,5 litri, modificato per raggiungere una cavalleria record. La potenza del solo motore termico si attesta a 930 CV, con una coppia che raggiunge i 765 Nm. L’incremento è di 105 CV e 40 Nm. Il sistema ibrido plug-in offre una potenza complessiva di 1.120 CV, ben al di sopra la soglia dei 1.000 CV standard. La parte elettrica è rimasta invariata, con modifiche mirate solo al motore termico. La velocità massima è di 355 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 2,3 secondi. Sono rispettivamente 0,2 secondi e 5 km/h in più rispetto alla Revuelto di partenza. Il prezzo non è stato comunicato, tuttavia ci aspettiamo una valutazione nell’ordine delle sette cifre considerata l’unicità dell’esemplare.
Nuovi progetti all’orizzonte
Mansory è pronta a produrre unità analoghe di questo modello per altri clienti su commissione. I collezionisti che hanno già un ampio parco auto sognano di guidare supercar potentissime. In questo caso oltre al design, è stato curato il comportamento dell’auto ad alte velocità. L’handling è stato perfezionato con soluzioni adatte alle gestione dei flussi dell’aria e l’aumento del carico sull’asse posteriore. La stabilità è frutto anche dei cerchi FV.10 in carbonio, con diametro di 21” all’anteriore e 22” al posteriore.
I più attenti avranno notato i dettagli in azzurro, sia presenti nell’abitacolo che all’esterno. Le pinze freno sono verniciate in turchese. L’abitacolo è caratterizzato da Alcantara scura con inserti a contrasto. I loghi Mansory hanno sostituito quelli del marchio del Toro e sono previsti elementi retroilluminati nelle portiere. Sono in tinta turchese anche le cinture di sicurezza.