Migliorare una Lamborghini è tra le missioni più complesse al mondo e gli specialisti di Mansory ci sono riusciti, creando una Revuelto molto speciale

Ufficio Stampa Mansory Elementi unici Lamborghini Revuelto Carbonado X

Prendete una Lamborghini Revuelto e già vi troverete a guidare una delle supercar più prestazionali della storia. Per alzare l’asticella i tecnici tedeschi di Mansory hanno creato un mostro di potenza sulla base del modello standard. A Monaco di Baviera diverse Case prestigiose come Rolls Royce, Bentley, Aston Martin e Ferrari sono passate per la dieta dimagrante dei meccanici di Mansory, ma il lavoro che ha riguardato un esemplare di Revuelto vi lascerà senza fiato.

Si chiama Carbonado X ed eleva il marchio del Toro a un livello mai visto prima. L’unveiling della one-off è previsto allo showroom Mansory a Dubai. L’erede della Carbonado del 2022, elaborata sulla base della Aventador, alza l’asticella dalla Mansory Initiate, sempre basata sulla Revuelto, con un design che ci riporta alle scorribande a Gotham di Bruce Wayne sulla Batmobile. Ogni componente della Carbonado X è stato riprogettato per raggiungere prestazioni da sogno.

Elementi unici

Al primo sguardo appare una concept car con una livrea camouflage, ma più da vicino ci si accorge che l’intera carrozzeria è fatta di carbonio forgiato a vista. Rispetto al precedente pacchetto Initiate, i tecnici hanno sostituito ogni pannello originale a eccezione dei gruppi ottici e delle superfici vetrate. All’avantreno emergono uno splitter e un cofano ventilato. Lungo le fiancate inveve vediamo imponenti prese d’aria per il raffreddamento del motore. Spiccano ampie minigonne e parafanghi posteriori scolpiti con sfoghi integrati.

Il retrotreno presenta modifiche ancor più accentuate. Risalta l’enorme diffusore nella sezione inferiore, un’ala molto ampia e uno scarico a triplo terminale dal profilo scenografico. Una presa d’aria sul tetto offre la possibilità di far respirare un motore poderoso. Il cuore pulsante è un V12 aspirato da 6,5 litri, modificato per raggiungere una cavalleria record. La potenza del solo motore termico si attesta a 930 CV, con una coppia che raggiunge i 765 Nm. L’incremento è di 105 CV e 40 Nm. Il sistema ibrido plug-in offre una potenza complessiva di 1.120 CV, ben al di sopra la soglia dei 1.000 CV standard. La parte elettrica è rimasta invariata, con modifiche mirate solo al motore termico. La velocità massima è di 355 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 2,3 secondi. Sono rispettivamente 0,2 secondi e 5 km/h in più rispetto alla Revuelto di partenza. Il prezzo non è stato comunicato, tuttavia ci aspettiamo una valutazione nell’ordine delle sette cifre considerata l’unicità dell’esemplare.

Nuovi progetti all’orizzonte

Mansory è pronta a produrre unità analoghe di questo modello per altri clienti su commissione. I collezionisti che hanno già un ampio parco auto sognano di guidare supercar potentissime. In questo caso oltre al design, è stato curato il comportamento dell’auto ad alte velocità. L’handling è stato perfezionato con soluzioni adatte alle gestione dei flussi dell’aria e l’aumento del carico sull’asse posteriore. La stabilità è frutto anche dei cerchi FV.10 in carbonio, con diametro di 21” all’anteriore e 22” al posteriore.

I più attenti avranno notato i dettagli in azzurro, sia presenti nell’abitacolo che all’esterno. Le pinze freno sono verniciate in turchese. L’abitacolo è caratterizzato da Alcantara scura con inserti a contrasto. I loghi Mansory hanno sostituito quelli del marchio del Toro e sono previsti elementi retroilluminati nelle portiere. Sono in tinta turchese anche le cinture di sicurezza.