Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Revuelto con quattro diverse configurazioni

Il legame tra Giappone e la Casa di Sant’Agata Bolognese ha radici profonde e, in occasione di un anniversario speciale, sono arrivate 25 unità che non passeranno inosservate. Dopo una presenza lunga un quarto di secolo in Giappone il brand del Toro ha presentato le Revuelto Impavido, special edition realizzata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam.

L’edizione limitata trae ispirazione dal design senza tempo che caratterizza la cultura nipponica e dai valori del Bushido, il codice d’onore dei samurai, reinterpretandoli nel linguaggio stilistico della prima supercar V12 ibrida plug-in del marchio emiliano. Ciascun esemplare rappresenta un progetto unico e andrà ad arricchire le collezioni di appassionati dal palato fine. L’area Asia-Pacifico rimane tra le più importanti per la Casa di Sant’Agata Bolognese.

In onore della tradizione samurai

Sulla base del coraggio, della disciplina e della determinazione, ciascuna unità è contraddistinta da una numerazione individuale. Le carrozzerie vantano una livrea esclusiva che riprende alcuni simboli delle armature dei samurai. Le linee tese e scolpite che caratterizzano le portiere e il paraurti posteriore richiamano il tratto netto di una “katana”, simbolo di precisione, velocità e potenza controllata, in linea con il design dell’auto.

Gli inserti color bronzo si ispirano agli odoshi, i cordoni che univano le piastre delle classiche armature giapponesi, simboli di identità, rango e appartenenza al proprio clan. Spicca nel frontale una grafica dedicata al maedate, l’emblema posto sull’elmo del samurai, mentre tetto e parafanghi vantano motivi che reinterpretano i kozane, le lamelle laccate usate nelle antiche corazze dei combattenti. La precisione e l’elaborazione stratificata accomunano, in modo non forzato, l’arte dell’armatura samurai e l’architettura Lamborghini.

Quattro diverse configurazioni

La serie speciale è proposta nelle tinte lucide che ammirerete in alto che comprendono Verde Campus, influenzato dalla pietra giada hisui, e Grigio Artis Lucido, che richiama la spada dei samurai. Le finiture opache in Grigio Crater Matt riprendono le armature tradizionali, mentre il Rosso Pyra, omaggia il famoso “Sanada Red”, storicamente associato al coraggio.

Le livree uniscono dettagli in nero e bronzo, componenti in fibra di carbonio coordinati con la carrozzeria, cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici in Shiny Black, pinze freno color bronzo e terminali di scarico Matt Black. L’attenzione dei tecnici emiliani si nota anche negli interni, caratterizzati dalla pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa-Tex, con cuciture e dettagli in Bronzo Oreadi. I sedili vantano ricami dedicati, così come i pannelli porta e il rivestimento del tetto. Non manca un logo ispirato ai samurai e una targhetta in fibra di carbonio che riporta la numerazione progressiva da 1 a 25.

Ufficio Stampa Lamborghini

Performance invariate

Il cuore pulsante rimane il V12 aspirato da 6,5 L affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV. L’architettura è la medesima della Revuelto tradizionale con cambio a doppia frizione a otto rapporti, con una struttura monofuselage in fibra di carbonio per contenere il peso e una sezione anteriore in Forged Composites. Copre lo 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima superiore a 350 km/h. Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: