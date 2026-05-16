Lamborghini ha svelato una nuova limited edition, la Revuelto NA63, che rappresenta un vero e proprio omaggio al Nord America. Ecco tutti i dettagli

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Ufficio Stampa Lamborghini La vettura sarà realizzata in 63 esemplari

Ogni modello Lamborghini merita un’attenzione particolare. La Casa italiana, infatti, è in grado di realizzare vetture esclusive, con uno stile unico e con contenuti tecnici di altissimo livello. Questa settimana, ad aggiornare la gamma del brand, si registra il debutto della Revuelto NA63.

Si tratta di una particolare edizione limitata della Revuelto, il primo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) V12 realizzato dalla Casa. La NA63 è stata realizzata per celebrare il legame del marchio con il Nord America, da tempo mercato principale di Lamborghini.

Andiamo, quindi, a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova Lamborghini Revuelto NA63, modello che sarà realizzato in un’edizione limitata a 63 unità, per omaggiare il 63° anniversario del marchio italiano.

Una nuova edizione limitata

Il nuovo modello svelato da Lamborghini è una limited edition e, per questo motivo, è destinato a diventare rapidamente un oggetto da collezione, soprattutto tra la clientela del Nord America, mercato a questa variante della Revuelto, già di recente protagonista con una versione speciale, fa riferimento.

La Lamborghini Revuelto NA63 può contare su una livrea unica, sviluppata in modo specifico per rappresentare la tradizione di Lamborghini e l’identità culturale nordamericana. Tra le caratteristiche troviamo strisce bicolore che corrono lungo il cofano anteriore e si abbinano ai dettagli coordinati su minigonne laterali, profili dello splitter anteriore ed elementi dell’ala del diffusore posteriore.

Per i clienti interessati all’acquisto di questa nuova limited edition c’è la possibilità di scegliere tra quattro configurazioni. La prima è caratterizzata dalla colorazione Blu Marinus per la carrozzeria, arricchita da strisce in Rosso Mut e Bianco Monocerus opaco. Si tratta di una particolare combinazione cromatica che omaggia la bandiera statunitense e, nello stesso tempo, con il pattern a strisce richiama la bandiera canadese.

A disposizione della clientela ci sono anche altre tre opzioni: carrozzeria Grigio Serget con elementi Blu Royal e Bianco Monocerus, carrozzeria Bianco Sideralis con dettagli Rosso Mars e Blu Royal e carrozzeria Grigio Acheso con accenti Nero Nemesis e Arancio Xanto. Per dare uno sguardo da vicino alla nuova evoluzione della Revuelto vi lasciamo, qui di sotto, il carosello di immagini pubblicato da Lamborghini su Instagram.

Potente e ibrida

La Revuelto NA63 riprende il comparto tecnico del modello base e, quindi, può contare su tanta potenza e su un sistema ibrido che rappresenta un punto di svolta per la Casa italiana. Sotto al cofano, infatti, c’è spazio per l’iconico motore V12 aspirato abbinato a un sistema ibrido per una potenza complessiva di 1.015 CV, con una coppia motrice che arriva fino a 807 Nm. Ricordiamo che il futuro della Casa non sarà elettrico, ma l’azienda continuerà a puntare sull’ibrido.

Per quanto riguarda le prestazioni, naturalmente, la vettura raggiunge livelli incredibili, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che viene completata in appena 2,5 secondi e una velocità massima superiore a 350 km/h. Si tratta di un concentrato di potenza che conferma le potenzialità dell’elettrificazione per il brand Lamborghini.