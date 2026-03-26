Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Novitec 1.048 CV e un colore iconico: la Revuelto di Novitec

Quando si parla di elaborazioni fuori scala, il nome Novitec è ormai una garanzia. Ma questa volta il preparatore tedesco ha deciso di spingersi oltre il semplice upgrade tecnico, con un richiamo a una sfacciata icona del passato. La protagonista è la nuova Lamborghini Revuelto, reinterpretata con una livrea viola che non passa inosservata e che, soprattutto, omaggia l’affascinante Diablo SE30.

Un richiamo che va oltre il colore, quasi un ponte tra due epoche diverse della sportività Lamborghini: da una parte l’analogico degli anni ’90, dall’altra la rivoluzione ibrida del presente.

Aerodinamica in carbonio

Al primo sguardo è chiara l’originalità del progetto. Il lavoro di Novitec parte proprio dall’estetica, con un bodykit in fibra di carbonio che trasforma radicalmente la presenza su strada della supercar. Il frontale guadagna un nuovo splitter più pronunciato, mentre le fiancate vengono scolpite da appendici aerodinamiche che aumentano la percezione di larghezza. Il posteriore, poi, è il vero punto focale: diffusore ridisegnato, nuovi dettagli in carbonio a vista e una gestione dei flussi d’aria che rende l’auto ancora più aggressiva.

La scelta del viola, ispirata alla Diablo SE30, amplifica il carattere dell’insieme. Non è una tinta casuale, ma un riferimento preciso a una Lamborghini che, all’epoca, rappresentava il massimo della sportività e dell’esclusività.

Sviluppata in galleria del vento

Dietro all’estetica, però, c’è molta sostanza. Ogni elemento aerodinamico è stato sviluppato con attenzione, sfruttando test in galleria del vento per migliorare stabilità e carico alle alte velocità. Non si tratta quindi di un semplice esercizio di stile: le modifiche hanno l’obiettivo di rendere la Revuelto ancora più precisa nei cambi di direzione e più stabile quando si spinge forte. Il risultato è una vettura che mantiene la sua anima da hypercar ibrida, ma che aggiunge un ulteriore livello di raffinatezza dinamica. Il che, in un momento in cui le prestazioni pure sono già ai massimi livelli, è proprio il genere di lavoro che fa la differenza tra una supercar veloce e una estrema.

33 CV in più

Sotto la carrozzeria, il cuore della Revuelto resta il V12 aspirato abbinato alla componente elettrica, ma Novitec interviene con uno degli upgrade più classici e sempre efficaci: lo scarico. Disponibile in due versioni, una in acciaio inox e una più raffinata in Inconel (materiale tipico della Formula 1), il nuovo impianto modifica non solo il sound, ma anche le prestazioni. I quattro terminali rotondi, con diametri differenziati, diventano un segno distintivo del progetto, oltre a contribuire a migliorare il flusso dei gas.

Il risultato è un incremento di potenza che porta il sistema complessivo a 1.048 CV, ovvero 33 CV in più rispetto alla versione standard. Numeri che, su una vettura già estrema di suo, fanno la differenza soprattutto nella risposta e nella sensazione di spinta. E poi c’è il suono. Più pieno, più metallico, più vicino a quello delle Lamborghini di una volta. Un dettaglio che, per molti appassionati, vale quanto i cavalli in più.

Questa Revuelto firmata Novitec riesce così a dimostrare come l’approccio emozionale sia ancora alla base dell’automobile, e ce lo ricorda attraverso un richiamo potente, come quello della Diablo SE30.