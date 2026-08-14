Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Revuelto SV, il record che anticipa il debutto

Ancora prima di mostrarsi ufficialmente al pubblico, la nuova Lamborghini Revuelto SV ha già trovato il modo di far parlare di sé. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti annunciato un record stabilito sul circuito tedesco di Hockenheim, un vero e proprio biglietto da visita in vista della presentazione ufficiale fissata per oggi 14 agosto negli Stati Uniti. Un modo, tutt’altro che casuale, di alzare l’attesa attorno a quella che si preannuncia come la versione più radicale della Revuelto vista finora.

Record a Hockenheim

A firmare il giro è stato Marco Mapelli, pilota ufficiale e collaudatore Lamborghini, che al volante di un esemplare ancora camuffato ha completato un giro dell’Hockenheimring in 1’41″6, il tempo più veloce mai registrato su quel tracciato da una vettura di serie. Non si tratta di un circuito scelto a caso: l’impianto tedesco ospita regolarmente eventi di Formula 1, DTM e campionati GT, ed è considerato uno dei banchi di prova più severi per valutare le doti dinamiche di un’auto, grazie a un layout che alterna tratti veloci, decelerazioni violente e curve particolarmente tecniche. Proprio per questo Lamborghini lo ha indicato come il palcoscenico ideale per costruire un parametro di riferimento riconosciuto a livello internazionale. Va detto che si tratta di un primato dichiarato dalla stessa Casa, senza cronometraggio indipendente né una scheda tecnica definitiva alle spalle, ma il messaggio resta comunque chiaro: la nuova SV punta a ridefinire gli standard prestazionali del marchio del Toro.

V12 ibrido

Sul fronte tecnico, Lamborghini mantiene per ora il massimo riserbo: nessuna cifra ufficiale su potenza, coppia o peso è stata diffusa insieme all’annuncio del record. Quello che si sa con certezza è che la Revuelto SV erediterà l’impianto ibrido plug-in della Revuelto standard, imperniato attorno al V12 aspirato affiancato da tre motori elettrici, con l’obiettivo dichiarato di spingere ulteriormente le prestazioni rispetto al modello di partenza. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane parlano di una potenza complessiva che potrebbe avvicinarsi, se non superare, i 1.200 cavalli. Coerentemente con la tradizione della sigla SV, Super Veloce, ci si aspetta però un lavoro che non si limiti al semplice incremento di cavalli: alleggerimento della struttura, un pacchetto aerodinamico più aggressivo pensato per generare maggiore carico verticale, sospensioni ricalibrate e possibili aggiornamenti sull’impianto frenante dovrebbero completare il quadro. Non è escluso, secondo le prime indiscrezioni, che possano arrivare anche pneumatici con mescole più performanti e un assetto rivisto, mentre resta ancora da confermare l’entità dell’alleggerimento complessivo rispetto alla vettura di base.

Debutto al Monterey Car Week

L’appuntamento con la verità è fissato per oggi, 14 agosto, quando la Revuelto SV verrà svelata ufficialmente durante The Quail, uno degli eventi più esclusivi dell’intera Monterey Car Week, la settimana californiana che riunisce ogni anno il meglio dell’automobilismo di lusso e da collezione mondiale. La nuova Super Veloce non è però l’unica protagonista dello stand Lamborghini in California: nello stesso periodo la Casa presenterà anche il debutto statunitense della Urus SE Performante e l’anteprima mondiale della Revuelto Miura 60° Homage, un omaggio speciale che si inserisce nelle celebrazioni per i 60 anni della Miura e i 55 anni della sua storica versione SV. Un calendario fitto di novità che conferma quanto Sant’Agata Bolognese punti forte sulla settimana di Monterey per lanciare i suoi prodotti più attesi dell’anno. Considerando che la Revuelto standard parte già da una cifra ben oltre i 600.000 dollari, per la variante SV ci si attende un ulteriore salto verso l’alto, accompagnato con ogni probabilità da una produzione numerata e limitata, destinata ai collezionisti più esigenti del marchio.