Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Lamborghini Le nuove colorazioni della Lamborghini Temerario Ad Personam

La Casa di Sant’Agata Bolognese ha mostrato al Goodwood Festival of Speed due esemplari Ad Personam della Temerario, esaltando l’artigianato e l’alta moda nostrana. Le interpretazioni della V8 ibrida hanno l’obiettivo di enfatizzare il lavoro meticoloso degli specialisti del programma di personalizzazione Lamborghini, che consente di creare esemplari unici senza limiti alla customizzazione.

Le fantasiose Temerario presenti sulla collina del Sussex hanno tratto ispirazione dall’alta moda. I tecnici hanno lanciato per la prima volta elementi legati alla sartoria, con inserti in tessuto di lana gessata per gli interni e linee grafiche che sulla carrozzeria omaggiano le lavorazioni degli stilisti che operano sulle pezze di tessuto per definire il taglio degli elementi.

Caratteri distintivi

La prima di queste due versioni di Temerario unisce il Grigio Crater Matt con una livrea a contrasto in Grigio Artis, mostrando le forme scultoree del modello con un’eleganza unica. La personalizzazione per la Casa del Toro è parte integrante del processo di design. Grazie al programma Ad Personam, i clienti possono creare supercar esclusive che riflettano la loro personalità, scegliendo tra le illimitate combinazioni per esterni, interni, ricami, cuciture e dettagli unici.

La seconda Temerario, invece, spicca per l’utilizzo del Celeste Fedra in abbinamento ad elementi di accento in Bianco Phanes, oltre che per il pacchetto Alleggerita in versione Matt. Il mix offre un’interpretazione più espressiva della vettura, con chiari riferimenti alla moda contemporanea. Gli interni presentano cuciture e ricami specifici, impreziositi dalla lana vergine gessata per pannelli porta, padiglione e parafiamma.

Il colore della lana è fatto sulla base nera con righe color argento discontinue: l’argento è presente poi negli inserti in pelle che contrastano con la fibra di carbonio a vista. Sull’esemplare con pacchetto Alleggerita la lana è sostituita da Corsa Tex by Dinamica con la stessa finitura argentata con linee discontinue. Le Lamborghini svelate Goodwood rappresentano la massima espressione della filosofia artigianale, dimostrando come l’arte sartoriale e l’ingegneria avanzata possano coesistere con classe.

Performance da brividi

Sotto il cofano della Temerario batte un motore V8 biturbo da 4 litri, interamente sviluppato a Sant’Agata Bolognese e in grado di raggiungere 10.000 giri/min, erogando una potenza di picco di 800 CV tra 9.000 e 9 9.750 giri/min. L’innovativo abbinamento di tre motori elettrici consente alla vettura di raggiungere una potenza massima di 920 CV. Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha annunciato:

“Per Lamborghini, l’esclusività non è definita solo dalle elevate prestazioni, ma anche dalla capacità di creare una vettura che rispecchi l’individualità e la visione di ciascun cliente. La nuova Temerario Ad Personam rappresenta la massima espressione della nostra filosofia di personalizzazione, dimostrando come l’ingegneria avanzata, l’artigianato italiano e le possibilità di configurazione potenzialmente illimitate possano unirsi per creare un’interpretazione distintiva ed unica della nostra ultima vettura supersportiva. Attraverso il programma Ad Personam, ogni Lamborghini può diventare una riflessione unica del suo proprietario, pur rimanendo inconfondibilmente fedele al DNA del nostro design, all’innovazione tecnologica e alle massime prestazioni”.

Con la Temerario la Casa emiliana ha alzato l’asticella delle performance, dove potenza e piacere di guida evolvono per trasmettere emozioni straordinarie. Il sistema ibrido avanzato, in grado di raggiungere regimi di rotazione straordinari, garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,1 secondi, raggiungendo una velocità massima di 343 km/h.