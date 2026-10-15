Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Dubai Police La polizia di Dubai sceglie la nuova Lamborghini Temerario

La Polizia di Dubai continua ad ampliare una delle flotte di pattuglie più spettacolari al mondo. L’ultima arrivata è una Lamborghini Temerario, supersportiva ibrida da 920 CV che entra ufficialmente in servizio con la caratteristica livrea bianca e verde delle forze dell’ordine dell’emirato.

La vettura è figlia della collaborazione tra Lamborghini Abu Dhabi e Dubai e non sarà destinata esclusivamente alle tradizionali attività di controllo del traffico: il suo impiego riguarderà soprattutto la presenza della polizia nelle zone turistiche e nei luoghi maggiormente frequentati.

Una scelta che conferma la particolare strategia adottata dalle autorità locali, dove automobili di altissimo livello diventano anche strumenti di comunicazione e di contatto con cittadini e visitatori.

Un V8 ibrido da 920 CV

La nuova pattuglia dispone di un sistema propulsivo che abbina un V8 biturbo da 4,0 litri a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV. La Temerario rappresenta una nuova generazione di supersportive Lamborghini, nella quale l’elettrificazione contribuisce direttamente alle prestazioni, affiancando il motore termico nella gestione della spinta.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2,7 secondi, un valore che colloca la vettura tra le automobili stradali più rapide della categoria. Naturalmente, queste caratteristiche non significano che la polizia intenda sfruttarne abitualmente le capacità dinamiche sulle strade cittadine.

L’allestimento invece mantiene l’impostazione della supercar di Sant’Agata Bolognese, distinguendosi soprattutto per i colori istituzionali e le identificazioni tipiche della Dubai Police. Nelle immagini ufficiali, la carrozzeria presenta ampie superfici verdi sul cofano e sulle fiancate, in contrasto con il bianco della livrea e con i dettagli aerodinamici scuri.

Una pattuglia speciale per le zone turistiche

La presenza di Lamborghini nella flotta delle autorità di Dubai risponde a un progetto che va oltre l’utilizzo operativo di automobili particolarmente potenti. Il brigadiere Saeed Al Hajri, direttore del Dipartimento generale delle investigazioni criminali, ha spiegato che queste pattuglie permettono di combinare una presenza visibile sul territorio con attività di coinvolgimento della comunità.

“Le nostre pattuglie di lusso rappresentano un approccio innovativo all’attività di polizia“, ha dichiarato, sottolineando il contributo dei veicoli alla percezione della sicurezza e alla conoscenza dei servizi offerti. Il colonnello Mohammad Abdulrahman Abdulwahid, direttore della Polizia turistica, ha precisato che le vetture vengono impiegate nelle destinazioni più popolari e nelle aree particolarmente affollate.

Qui residenti e turisti possono avvicinarsi agli agenti, ricevere informazioni e conoscere meglio le iniziative delle forze dell’ordine. La Temerario diventa quindi anche un elemento riconoscibile dell’immagine internazionale della città, particolarmente attenta all’innovazione e all’accoglienza dei visitatori.

La collaborazione tra Lamborghini e la Polizia di Dubai

L’ingresso della supersportiva italiana nasce dalla partnership consolidata tra la Dubai Police e Lamborghini Abu Dhabi e Dubai. Martino Picotti, General Manager della concessionaria, ha accolto la nuova iniziativa come un ulteriore sviluppo dei rapporti tra il costruttore emiliano e gli Emirati Arabi Uniti.

“La nostra collaborazione continuativa con la Polizia di Dubai riflette il forte rapporto tra Lamborghini e gli Emirati Arabi Uniti“, ha dichiarato il dirigente. Per le autorità dell’emirato, l’adozione di veicoli tecnologicamente avanzati rappresenta anche un’opportunità per rafforzare le collaborazioni con il settore privato.

Con la Temerario, la Polizia di Dubai aggiunge alla propria collezione una delle Lamborghini più recenti, portando sulle strade dell’emirato la tecnologia ibrida ad alte prestazioni sviluppata a Sant’Agata Bolognese.