Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Temerario Ad Personam omaggia la Sardegna in grande stile

La Costa Smeralda ha fatto da cornice a una delle presentazioni più esclusive dell’estate: la Lamborghini Temerario “Porto Cervo”, prima versione Ad Personam della nuova hypercar ibrida della Casa di Sant’Agata Bolognese. Un esemplare unico, pensato per omaggiare la Sardegna e svelato al Twiga Club di Porto Cervo, in un evento riservato dove il lusso e l’artigianalità si sono unite alle alte prestazioni.

La versione Porto Cervo

La divisione Ad Personam di Lamborghini, specializzata nelle personalizzazioni su misura, ha preso la già spettacolare Temerario e l’ha trasformata in un’opera d’arte a quattro ruote. La livrea è un connubio di Grigio Serget metallizzato e dettagli in Nero Noctis, arricchiti da una sottile linea orizzontale in Blu Royal che percorre i tratti più importanti della carrozzeria, esaltandone i profili scolpiti. Un tocco che richiama i colori del mare e del cielo della Sardegna. Anche gli interni sono stati curati nei minimi dettagli: pelle e Alcantara si alternano in tonalità coordinate alla carrozzeria, mentre cuciture a contrasto e inserti in fibra di carbonio lucida sottolineano l’anima sportiva della vettura. Il badge esclusivo “Porto Cervo” sigilla l’unicità di questa creazione.

La scelta di presentare la “Porto Cervo” in Costa Smeralda non è casuale: Lamborghini ha voluto legare questa versione esclusiva a un luogo simbolo dell’eleganza mediterranea, frequentato da collezionisti e appassionati di supercar provenienti da tutto il mondo. L’evento al Twiga Club ha visto la partecipazione di clienti selezionati, stampa di settore e ospiti internazionali, con la possibilità di ammirare da vicino il lavoro del programma Ad Personam.

La Temerario, l’ultima di una gamma elettrificata ad alte prestazioni

La Lamborghini Temerario è la nuova protagonista della gamma HPEV (High Performance Electrified Vehicle), un ibrido plug-in che unisce un V8 biturbo di nuova generazione a tre motori elettrici. Il risultato sono 920 CV di pura potenza, trasmessi alle quattro ruote attraverso un cambio doppia frizione a otto rapporti, capace di garantire accelerazioni fulminee e una guida emozionante in ogni situazione. Il telaio in fibra di carbonio, l’aerodinamica attiva e le sospensioni a controllo elettronico contribuiscono a un comportamento dinamico da vera supercar. La parte elettrica può essere gestita attraverso tre modalità di guida: Recharge, Hybird e Performance, la prima permette al V8 di ricaricare la batteria da 3,8 kWh, la seconda di prediligere i consumi, mentre l’ultima di esaltare la potenza.

Ad Personam: l’arte della personalizzazione

Il progetto “Porto Cervo” dimostra come il programma Ad Personam possa trasformare un’auto già straordinaria in un pezzo unico, capace di raccontare una storia e riflettere la personalità del proprietario. Con infinite possibilità di combinazioni cromatiche, finiture e materiali, Lamborghini offre ai suoi clienti l’opportunità di creare un veicolo irripetibile, come un abito sartoriale cucito sulle proprie esigenze. La Lamborghini Temerario “Porto Cervo” è un manifesto di stile e potenza che racconta questa esperienza unica, un connubio tra innovazione tecnica e raffinatezza estetica che parla la lingua dell’esclusività. Un’auto che, come le acque cristalline della Sardegna, è destinata a rimanere impressa nella memoria di chi ha avuto il privilegio di ammirarla dal vivo.