Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lamborghini Uno scarico in titanio e un sound tutto nuovo: ecco la novità

Quando una supercar ha un V8 che sale fino a 10.000 giri al minuto, è quasi un peccato non farlo sentire a dovere. Lamborghini lo sa bene e ha deciso di dare una nuova voce alla Temerario con un impianto di scarico firmato Akrapovič, in titanio.

Non si tratta di un semplice ritocco estetico o di un modo per far rumore: il progetto interviene sulla geometria dell’impianto, sui collettori e sui silenziatori, con un obiettivo preciso. Vediamo cosa cambia davvero e perché la notizia interessa anche chi la Temerario ce l’ha già in garage.

Scarico in titanio

Il nuovo impianto è realizzato con leghe di titanio di alta qualità, scelte in base alle sollecitazioni meccaniche e termiche a cui è sottoposta ciascuna componente. Parliamo di un materiale famoso nel mondo delle prestazioni, apprezzato per la leggerezza e per la capacità di sopportare temperature elevate.

La costruzione è curata nei dettagli: i corpi valvola sono ottenuti con fusione di precisione negli stabilimenti Akrapovič, e non manca un lavoro di assemblaggio a mano. Il sistema adotta inoltre tubazioni di diametro maggiore, collettori specifici e un’architettura dei silenziatori rivista per ottimizzare il passaggio dei gas.

Questione di peso

Il peso è uno dei dati più interessanti. Il sistema pesa appena 11,4 kg, il 12% in meno rispetto allo scarico montato di serie sulla Temerario. Facendo due conti, parliamo di circa un chilo e mezzo risparmiato: poco, in valore assoluto, per una supercar che sfiora le due tonnellate, ma significativo per chi cura ogni dettaglio.

In un progetto del genere, la leggerezza fa parte del pacchetto: la scelta del titanio serve sia al peso sia alla resistenza alle alte temperature.

Frequenze sonore calibrate

La parte più affascinante riguarda il suono. Gli ingegneri hanno lavorato sull’isolamento termico e sulla calibrazione delle frequenze sonore, intervenendo anche sugli aspetti legati a rumore, vibrazioni e ruvidità di funzionamento, la cosiddetta NVH.

Il risultato promesso è una progressione acustica che parte da tonalità profonde ai bassi regimi e diventa via via più incisiva man mano che il V8 sale di giri. L’idea, insomma, è rendere più riconoscibile la voce del motore, soprattutto quando il contagiri si avvicina ai 10.000 giri al minuto, un regime altissimo per un otto cilindri sovralimentato.

Non cambia la potenza

Attenzione, però: chi spera in qualche cavallo in più resterà deluso. Il nuovo scarico nasce per valorizzare l’esperienza sonora, non per aumentare le prestazioni. La Temerario conserva il suo powertrain ibrido plug-in HPEV, formato da un V8 biturbo da 4,0 litri e da tre motori elettrici, per una potenza complessiva dichiarata di 920 CV. Il motore termico, sviluppato a Sant’Agata Bolognese, arriva a 10.000 giri/min.

L’impianto entra nel catalogo Lamborghini Accessori Originali e sarà disponibile anche come soluzione retrofit per le vetture già consegnate. Il prezzo, per ora, non è stato comunicato. Dopo il debutto sulla Temerario Coupé, lo scarico Akrapovič è destinato ad arrivare anche sul primo modello derivato della famiglia, atteso al debutto mondiale la prossima settimana.

Per chi ama il suono di un V8 che sale fino all’ultimo giro utile, insomma, la notizia è di quelle che fanno drizzare le orecchie. Resta solo da capire quanto costerà e quanto cambierà, davvero, la voce della Temerario con il nuovo scarico montato: per ora la parola passa a Lamborghini e Akrapovič.