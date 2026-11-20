Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lamborghini Nuova Lamborghini Temerario Spyder: tetto rigido e 920 CV

Se la guardate da chiusa, la Lamborghini Temerario Spyder potreste scambiarla tranquillamente per la coupé. Ed è proprio qui che sta il primo, piccolo miracolo di Sant’Agata Bolognese: il tetto c’è, ma non sembra un pezzo aggiunto a posteriori.

Poi si preme un pulsante e in una manciata di secondi la supersportiva ibrida si trasforma in una roadster, con il V8 biturbo a fare da colonna sonora.

La famiglia della Temerario, presentata nel 2024, si allarga così con una versione che porta una novità storica per il marchio del Toro.

Tetto rigido retrattile

La notizia vera è questa: per la prima volta una Lamborghini scoperta di serie adotta un tetto rigido retrattile. Niente capote in tela, come sulle più recenti Gallardo e Huracán, ma un hard top che si ripiega elettricamente dietro i sedili.

Il movimento è affidato a dieci attuatori elettrici, senza circuiti né pompe idrauliche. Per aprirlo o richiuderlo servono circa 17 secondi, e si può fare anche in marcia, fino a 50 km/h.

Il tetto, una volta ripiegato, non finisce in un grosso alloggiamento orizzontale ma si sistema in verticale, in basso e vicino al centro della vettura. Una scelta tutt’altro che casuale, come si capisce subito nel capitolo successivo.

Questione di peso e baricentro

A cielo aperto il baricentro si abbassa di 3 millimetri rispetto alla configurazione chiusa, mentre la distribuzione dei pesi resta sostanzialmente invariata.

Se il tetto fosse stato riposto in orizzontale, il baricentro sarebbe invece salito di circa 7 millimetri e si sarebbe spostato all’indietro di 11. Numeri minuscoli, ma in una supercar da quasi mille cavalli i millimetri contano più dei chili.

I chili, comunque, qualcuno ne ha messi. La coupé dichiara 1.690 kg a secco, la Spyder ne aggiunge 100 e si ferma a 1.790. Un aumento fisiologico per una scoperta, che deve compensare con rinforzi specifici la perdita del tetto come elemento portante.

La scocca in alluminio è stata rivista nei nodi strutturali e nei percorsi di carico: rispetto alla Huracán Spyder, Lamborghini dichiara un aumento del 6% della rigidezza torsionale statica e del 9% di quella flessionale dinamica.

Il punto, del resto, è un altro. La Temerario ha già scelto una strada diversa dalla Huracán, puntando su più spazio, comfort, tecnologia e finiture. Non è una macchina nata per inseguire il record del peso minimo.

Aerodinamica rivista

Per mantenere le proporzioni della coupé, il Centro Stile ha ridisegnato alcuni elementi della carrozzeria, a cominciare dalle coperture posteriori e dal cofano motore, che lascia in vista il V8.

Cambiano anche gli elementi aerodinamici attorno al parabrezza e nella zona posteriore, pensati per limitare le turbolenze nell’abitacolo quando si viaggia con il tetto aperto Il lunotto regolabile permette inoltre di dosare la protezione dal vento.

A tetto chiuso, la Casa promette un comfort aeroacustico migliore rispetto alla Huracán EVO Spyder e una fruibilità adatta anche ai lunghi viaggi. Sul fronte praticità, il bagagliaio anteriore è lo stesso della coupé: 112 litri, spazio sufficiente per due trolley da cabina.

Optional dedicati

Tra le dotazioni su richiesta c’è un dettaglio che racconta bene lo spirito della Spyder: il riscaldatore per il collo integrato nei sedili, regolabile su tre livelli. Serve a rendere piacevole la guida a cielo aperto anche quando le temperature scendono.

Come per la coupé, la personalizzazione passa dal programma Ad Personam, con circa 400 colori disponibili per la carrozzeria e moltissime combinazioni per gli interni.

La configurazione di lancio sfoggia la tinta Blu Cepheus. Per chi cerca un approccio più orientato alle prestazioni c’è invece la versione Alleggerita, che abbina l’Arancio Egon a diversi elementi in fibra di carbonio: scegliendo anche i cerchi dello stesso materiale si risparmiano fino a 22 kg rispetto alla configurazione standard.

Completano il quadro l’impianto audio Sonus faber da 750 watt e lo scarico in titanio Akrapovič, che pesa 11,4 kg, il 12% in meno rispetto a quello di serie.

Tela o rigido, qual è meglio?

È la domanda che ogni appassionato si porrà, e la risposta dipende da cosa si cerca. La capote in tela, scelta da Lamborghini con la Gallardo Spyder del 2005 e poi con la Huracán, è una soluzione consolidata e familiare.

Il tetto rigido ha però argomenti concreti: rigidezza torsionale in crescita rispetto alla Huracán Spyder, miglior comfort aeroacustico a tetto chiuso e un aspetto che da chiusa quasi non tradisce la sua natura di scoperta.

C’è poi la storia. La tradizione delle Lamborghini aperte era cominciata nel 1976 con la Silhouette, dotata di un pannello rigido rimovibile, ed era proseguita con la Jalpa. Cinquant’anni dopo, la Temerario riporta il tetto rigido a Sant’Agata, ma con una soluzione completamente diversa: integrata nella vettura e capace di sparire con un tocco. In cambio, ci sono 100 kg in più sulla bilancia.

Confermato il reparto propulsivo

Sotto il cofano non cambia nulla, e meno male. Il sistema ibrido plug-in è identico a quello della coupé: il V8 biturbo di 4 litri sviluppato internamente da Lamborghini eroga 800 CV e arriva a 10.000 giri, supportato da tre motori elettrici a flusso assiale. Risultato: 920 CV complessivi e 800 Nm di coppia massima, con cambio a doppia frizione a otto rapporti.

I dati dichiarati sono da supercar vera: 0-100 km/h in 2,8 secondi (un decimo in più della coupé), 0-200 in 7,3 secondi e velocità massima di 343 km/h. Le modalità di guida sono 13 e comprendono anche la modalità Città, in cui l’auto può muoversi in elettrico con una potenza fino a 190 CV, e la Drift, regolabile su tre livelli.

Un successo atteso

A giudicare dalle intenzioni, a Sant’Agata hanno pochi dubbi su come andrà. L’obiettivo della Casa è vendere quasi una Temerario su due nella versione scoperta. L’idea di fondo è offrire due auto in una: una supersportiva chiusa, adatta anche a macinare chilometri, e una roadster capace di amplificare il rapporto con il motore e con l’ambiente.

Sulla carta è un’ottima ricetta, e il tetto rigido retrattile potrebbe essere proprio l’ingrediente che mancava per convincere chi finora esitava davanti a una Lamborghini aperta.

La Temerario Spyder riesce in un’impresa non banale: restare coerente con la coupé da cui nasce e, allo stesso tempo, regalare un modo nuovo di vivere il V8. Se per farlo servono 100 kg in più, a Sant’Agata sembrano convinti che ne valga la pena.