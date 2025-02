Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Presentata la nuova Lamborghini Temerario

La Lamborghini Temerario, l’ultima nata nella gamma di veicoli elettrificati ad alte prestazioni (HPEV) di Lamborghini, ha fatto il suo debutto in grande stile a Riyadh, in Arabia Saudita. Questo evento esclusivo ha segnato la presentazione della Temerario a un pubblico selezionato di clienti e appassionati. La scelta della capitale dell’Arabia Saudita come palcoscenico per questa presentazione sottolinea l’importanza strategica del mercato mediorientale per la Casa del Toro, un’area in cui lusso, tecnologia e prestazioni si sposano in un mix formidabile.

Un debutto esclusivo a Riyadh

L’evento di lancio, ospitato da Lamborghini Riyadh, ha offerto agli ospiti l’opportunità di esplorare da vicino le innovazioni tecnologiche e prestazionali che rendono la Temerario una vettura “fuoriclasse“, come ha sottolineato Paolo Sartori, Head of Middle East & Africa di Automobili Lamborghini. L’accoglienza calorosa, simboleggiata dal saluto arabo “Ya Hala“, ha celebrato l’arrivo di una supersportiva destinata a ridefinire i canoni del settore. La Temerario rappresenta un punto di riferimento in termini di potenza, prestazioni e presenza scenica, attirando un forte interesse da parte dei clienti del Medio Oriente, impazienti di sperimentare la sua guida.

Lamborghini Temerario: il motore V8 biturbo ibrido

L’anima della Lamborghini Temerario è, senza dubbio, il motore V8 biturbo ibrido che riscrive i concetti di performance, piacere di guida e comfort. Questo propulsore all’avanguardia, abbinato a tre motori elettrici, eroga una potenza complessiva di 920 CV, proiettando la Temerario nell’olimpo delle supercar più performanti del pianeta. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 343 km/h, dati che testimoniano l’eccezionale capacità di questa vettura. La Temerario è la prima e unica supersportiva di produzione al mondo a raggiungere i 10.000 giri/min, una caratteristica che, unita alla spinta istantanea dei motori elettrici, regala un’esperienza di guida senza precedenti.

Design e personalizzazione: l’esclusività ad personam

Oltre alle prestazioni mozzafiato, la Lamborghini Temerario si distingue per il suo design innovativo e per le infinite possibilità di personalizzazione offerte dal programma Ad Personam. I clienti hanno l’opportunità di creare una vettura unica, scegliendo tra oltre 400 colori esterni, opzioni interne su misura e finiture esclusive. Gli specialisti di Lamborghini sono a disposizione per guidare i clienti attraverso questo processo creativo, trasformando i loro desideri in realtà. La possibilità di personalizzare ogni dettaglio, dal colore della carrozzeria al tipo di pelle per gli interni, rende ogni Temerario un’opera d’arte irripetibile.

Un telaio all’avanguardia per prestazioni superiori

La Lamborghini Temerario è costruita con un telaio Spaceframe in alluminio multi-tecnologico, progettato per sopportare le sollecitazioni generate dalla nuova unità di potenza ibrida. Questo approccio ingegneristico garantisce una rigidità torsionale ottimale, migliorando la maneggevolezza e la precisione di guida. La Temerario risponde istantaneamente ai comandi del conducente, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente e gratificante.

Inoltre, la nuova Temerario rappresenta un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione di Lamborghini, seguendo le orme della Urus SE e della Revuelto. L’azienda di Sant’Agata Bolognese è impegnata a ridurre l’impatto ambientale dei propri veicoli, senza rinunciare alle prestazioni e al piacere di guida che da sempre contraddistinguono il marchio. L’introduzione della tecnologia ibrida sulla Temerario dimostra la volontà di Lamborghini di abbracciare il futuro, offrendo ai propri clienti vetture all’avanguardia, capaci di coniugare potenza, efficienza e sostenibilità.