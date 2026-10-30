Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Temerario Tettonero: la nuova capsule collection con tetto nero e dettagli esclusivi

La Lamborghini Temerario amplia le proprie possibilità di personalizzazione con la nuova capsule collection Tettonero, un’edizione esclusiva che punta sul contrasto tra la carrozzeria e il tetto nero. Sulla supersportiva ibrida da 920 CV il centro stile della Casa di Sant’Agata Bolognese applica lo stesso trattamento riservato alla Urus SE Tettonero, presentata durante la Milano Design Week 2026. Con questa nuova proposta, la Temerario promette di distinguersi al primo sguardo. Alle proporzioni della sportiva Lamborghini adatta la combinazione di tetto scuro e carrozzeria colorata già apprezzata altrove, descrivendo la serie come una collezione limitata, senza fornire ulteriori indicazioni su quanti esemplari saranno realizzati né sul prezzo di listino.

Cinque colori per la Tettonero

Il cliente può scegliere fra cinque tinte: Giallo Inti, Arancio Xanto, Blu Cepheus, Verde Scandal e Viola Pasifae. A prescindere dal colore ordinato, il tetto è verniciato in Nero Noctis, elemento distintivo della collezione.

Il nero ritorna in diversi punti della carrozzeria, dallo splitter anteriore con i suoi motivi esagonali al diffusore posteriore, passando per il logo Lamborghini e i dettagli che circondano il motore. E se tutto questo non dovesse bastare, lo storico marchio emiliano permette di accentuare ulteriormente il contrasto con l’aggiunta di inserti Nero Noctis sul cofano anteriore e sul paraurti. L’idea di unicità viene ripresa da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini:

“Con Temerario Tettonero, offriamo ai nostri clienti un’interpretazione esclusiva di Temerario, definita da un caratteristico design bicolore e da dettagli dedicati che conferiscono alla vettura un carattere ancora più dinamico, atletico e sportivo. È l’espressione della capacità di Lamborghini nel creare configurazioni altamente distintive ed esclusive, in cui colore, materiali e dettagli di design si fondono per offrire a ogni cliente qualcosa di veramente speciale e personale, in edizione limitata”

Gli interni e la targhetta dedicata

L’abitacolo mantiene il nero come colore dominante. I rivestimenti sono in Nero Ade, con cuciture Grigio Octans, mentre sui sedili compare il motivo esagonale Q-citura. In alternativa sono disponibili cuciture abbinate alla tinta esterna, in continuità con la scelta fatta sulla carrozzeria.

Il logo Lamborghini è ricamato sui poggiatesta e la denominazione Tettonero compare sui pannelli delle portiere. Sul parafiamma trova posto una silhouette bicolore ricamata del posteriore della Temerario, con cuciture coordinate al colore esterno.

Una targhetta commemorativa in Matt Carbon, collocata sul lato del guidatore, identifica l’appartenenza dell’esemplare alla serie limitata. Sono dettagli che aiutano a riconoscere la versione anche a bordo.

Il V8 biturbo da 10.000 giri

A livello di meccanica, non si segnalano novità rispetto alla Temerario canonica. Il powertrain ibrido – formato da un V8 biturbo di 4,0 litri e tre moduli elettrici – eroga 920 CV complessivi, che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima di 343 km/h. Dopotutto, il fatto che il motore termico sappia raggiungere i 10.000 giri/min rimane una conquista per un propulsore stradale sovralimentato. Da solo l’otto cilindri sviluppa 800 CV e 730 Nm di coppia, mentre il cambio è a doppia frizione a otto rapporti. Nella capsule Tettonero il cuore della supersportiva si sposa con le nuove possibilità di personalizzazione.