Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Quando si parla di prestazioni estreme e lusso senza limiti, il nome Lamborghini Urus SE rappresenta già un vertice inarrivabile. Ma per il tuner tedesco NOVITEC, ogni vertice è semplicemente un punto di partenza per una scalata ulteriore verso l’esagerazione. E così, sulla base del già potentissimo SUV ibrido plug-in di Sant’Agata Bolognese, è stata forgiata la NOVITEC ESTESO WIDEBODY SE, un’opera di ingegneria estetica e meccanica che ridefinisce il concetto di SUV ad altissime prestazioni.

La Urus SE, nel suo formato originale, è già un veicolo da record. Grazie a un’architettura ibrida plug-in, la sua potenza di sistema raggiunge i 588 kW / 800 cavalli, con una coppia massima di sistema di 950 Nm, dati che la collocano tra i SUV più veloci e potenti del pianeta, capace di toccare i 314 km/h. NOVITEC non si è limitata a lavorare sulla forza, ma ha voluto rendere l’aspetto della vettura a trazione integrale ancora più affascinante.

Look di sicuro impatto

I designer NOVITEC hanno arricchito la Urus SE con elementi sportivi in carbonio a vista. La larghezza del SUV ibrido è aumentata in modo notevole grazie ai passaruota del kit ESTESO: dieci centimetri in più all’anteriore e ben dodici al posteriore. Questi parafanghi allargati, realizzati in PU-RIM con qualità OEM, si collegano armonicamente ai paraurti e alle minigonne laterali, per realizzare un corpo vettura più basso e slanciato.

Il muso della Urus SE beneficia dello splitter NOVITEC opzionale che assicura un look più cattivo e, in combinazione con le piastre in carbonio a vista sul frontale, riduce la portanza sull’asse anteriore alle alte velocità. La vista frontale può essere ulteriormente esaltata con il cofano NOVITEC, disponibile in due varianti: con un inserto in carbonio a vista sulla parte superiore, oppure realizzato interamente in questo materiale composito.

Cerchi “king size”

L’ampliamento della carrozzeria ha creato lo spazio necessario per accogliere una combinazione mozzafiato di ruote e pneumatici. In collaborazione con gli esperti di Vossen, NOVITEC ha sviluppato leghe NL su misura da ben 23’’. Sono disponibili in tre diversi disegni, con misure 10.5Jx23 per l’anteriore e 12Jx23 per il posteriore, montando pneumatici ad alte prestazioni di dimensioni 285/35 R 23 e 325/30 R 23.

La tecnologia di forgiatura e lavorazione CNC all’avanguardia è impiegata per la produzione di questi cerchi, che possono essere forniti in una moltitudine di colori. Per completare l’assetto visivo, il modulo sospensivo NOVITEC CAN-Tronic permette di abbassare l’altezza di marcia della Urus SE di 25 millimetri.

Come canta il motore V8

L’opulenza non si ferma all’esterno. Per consentire al motore V8 biturbo, nascosto sotto il cofano in carbonio a vista NOVITEC, di espellere i gas di scarico in modo più libero e di emettere una nota ancora più imponente, NOVITEC offre sistemi di scarico ad alte prestazioni meticolosamente calibrati.

La variante di punta è un vero gioiello: realizzata con il metallo leggerissimo INCONEL e caratterizzata da una placcatura in oro fino 999. Questo rivestimento si estende fino ai quattro terminali di scarico inclinati, esaltati dal diffusore posteriore in carbonio a vista, sempre a firma NOVITEC. Il sistema di scarico, disponibile anche in acciaio inossidabile, è dotato di valvole a farfalla attivamente controllate che permettono di modulare il suono del V-8 tra una tonalità discreta e una estremamente sportiva.

L’estetica posteriore è ulteriormente caratterizzata dalla combinazione aerodinamicamente efficiente e visivamente attraente dello spoiler sul tetto RACE e dello spoiler a labbro posteriore, entrambi prodotti in carbonio a vista. Per coloro che desiderano un abitacolo personalizzato in ogni dettaglio, NOVITEC offre una gamma pressoché infinita di pelli pregiate e Alcantara in innumerevoli colori. La Lamborghini Urus SE ESTESO WIDEBODY si posiziona così come l’apice della gamma di SUV premium elaborati da NOVITEC. Per gli amanti del genere, un vero “must have”.