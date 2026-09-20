Lancia celebra 120 anni, la nuova Gamma mostrata in anteprima

Per i 120 anni Lancia riunisce oltre 140 appassionati all'Heritage Hub di Torino e mostra ai Club europei la nuova Gamma prima della presentazione ufficiale

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

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Lancia celebra 120 anni, la nuova Gamma mostrata in anteprima
Ufficio Stampa Lancia
Quali sono i modelli storici di Lancia? Dove si trova l'Heritage Hub? Che cos'è la nuova Gamma di Lancia?

Per festeggiare un compleanno importante Lancia ha scelto le persone che custodiscono le sue auto da anni. Oltre 140 appassionati appartenenti ai Club ufficialmente riconosciuti in Italia e nel resto d’Europa si sono ritrovati all’Heritage Hub di Torino in occasione dei 120 anni del marchio, fondato nel 1906. Una giornata trascorsa fra vetture storiche e una sorpresa riservata agli ospiti: vedere da vicino la nuova Gamma prima della presentazione avvenuta pochi giorni dopo.

La sede scelta difficilmente avrebbe potuto essere diversa. L’Heritage Hub raccoglie a Torino più di 300 esemplari della collezione Stellantis e nel corso della giornata i partecipanti hanno seguito visite guidate dedicate alla storia Lancia. Modelli, soluzioni tecniche e design hanno scandito un percorso lungo dodici decenni, dagli inizi del Novecento alle automobili attuali.

Una festa insieme ai Club

Al centro dell’appuntamento non c’erano soltanto le automobili. I rappresentanti dei Club hanno incontrato il management Lancia durante una sessione dedicata ai progetti già avviati e ai prossimi passaggi del rilancio. Il rapporto tra la Casa e queste associazioni ha del resto un peso rilevante, visto che una serie di iniziative ha continuato a far circolare modelli usciti di produzione parecchi decenni fa.

Se pensiamo ai nomi presenti nella storia del marchio capiamo il materiale affidato agli appassionati: Aurelia B24 Spider, Flaminia, Fulvia e Beta HPE appartengono al versante stradale, Stratos, 037 e Delta hanno scritto pagine di grande importanza nelle competizioni. E quella storia convive nei giorni nostri con una gamma che ha nella Ypsilon il modello dal quale è ripartito il nuovo corso.

La celebrazione torinese arriva durante un 2026 costruito attorno al 120° anniversario. A giugno era stato lanciato #LANCIAisYOURS, progetto aperto a clienti, appassionati, creator e studenti, accompagnato da 120 contenuti dedicati alla storia e al presente del brand, per un’iniziativa capace di coinvolgere Italia, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.

La Gamma vista prima degli altri

Agli oltre 140 partecipanti è toccato però un privilegio particolare. Nel corso dell’incontro hanno potuto osservare in anteprima la nuova Lancia Gamma, entrando in contatto con design e caratteristiche del modello prima della presentazione istituzionale in programma tre giorni dopo, il 16 settembre, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Gamma riporta inoltre sulle automobili un nome che Lancia aveva utilizzato cinquant’anni fa: la prima generazione debuttò al Salone di Ginevra del 1976 e riportò il marchio nel settore delle vetture di rappresentanza. Quella del 2026 imbocca una direzione completamente differente, a cominciare dalla carrozzeria crossover fastback.

Il nuovo modello sarà costruito nello stabilimento Stellantis di Melfi e rappresenta uno dei passaggi centrali nel piano di rilancio. Progettazione, sviluppo e produzione sono stati concentrati in Italia, scelta sottolineata dalla stessa Lancia nella presentazione del piano.

I 120 anni finiscono così per mettere nella stessa stanza due estremi della storia Lancia: da una parte vetture conservate per decenni e proprietari che continuano a occuparsene, dall’altra una Gamma ancora lontana dall’arrivo nelle concessionarie. Per una volta, a scoprirla per primi non sono stati soltanto addetti ai lavori e autorità, ma il posto in prima fila è andato agli appassionati dei Club.

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