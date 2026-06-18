Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Lancia, per i 120 anni nasce un progetto che coinvolge l'intera community

In occasione del prestigioso traguardo dei suoi 120 anni di storia, Lancia non si limita a celebrare il passato, ma proietta un ponte verso il futuro con l’iniziativa #LANCIAisYOURS. Questo ambizioso progetto di co-creazione si basa sul concetto di User Generated Content (UGC), invitando ufficialmente clienti, appassionati, studenti e creator a diventare i narratori attivi dell’universo Lancia. Non si tratta di una semplice campagna celebrativa, ma di una piattaforma aperta che mira a interpretare il presente e i prossimi capitoli del marchio attraverso la voce autentica della sua community.

La community al centro della scena

L’obiettivo principale di #LANCIAisYOURS è il coinvolgimento diretto di chi ama il brand. L’iniziativa invita i partecipanti a produrre contenuti originali ispirati ai pilastri della nuova era Lancia: dalla nuova Lancia Ypsilon al leggendario mondo HF, fino alla futura Lancia Gamma, ormai prossima al debutto. Il progetto ha un respiro internazionale e coinvolgerà i cinque mercati europei chiave in cui il marchio è presente: Italia, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.

Per sostenere questo racconto collettivo, Lancia ha previsto un programma editoriale composto da 120 contenuti che saranno pubblicati nei prossimi mesi sui principali canali digitali (Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, X e YouTube), creando un dialogo costante tra la storia del marchio e le nuove generazioni.

Le quattro sfide creative

Il progetto si articola attraverso una serie di creative challenges pensate per stimolare la creatività social-first attorno a quattro territori tematici distinti:

Design Culture: invita a esplorare l’identità estetica Lancia in dialogo con l’arte, l’architettura e la cultura visiva contemporanea;

invita a esplorare l’identità estetica Lancia in dialogo con l’arte, l’architettura e la cultura visiva contemporanea; Grace & Grit: si concentra sull’equilibrio tra eleganza e carattere dinamico, valorizzando lo spirito competitivo e la performance del mondo HF;

si concentra sull’equilibrio tra eleganza e carattere dinamico, valorizzando lo spirito competitivo e la performance del mondo HF; Urban Elegance: mette al centro il rapporto tra l’auto e la mobilità urbana, raccontando lo stile e il comfort di Lancia nelle città di oggi;

mette al centro il rapporto tra l’auto e la mobilità urbana, raccontando lo stile e il comfort di Lancia nelle città di oggi; Lancia & Everyday Life: esplora il legame emotivo quotidiano tra le persone e il marchio, mostrando come i modelli Lancia entrino naturalmente nei percorsi di vita personali.

Accanto alla call to action per il pubblico generale, il progetto vede la partecipazione strategica di accademie e istituti creativi. Gli studenti saranno chiamati a confrontarsi con brief reali, portando linguaggi nuovi e digitali nella narrazione del marchio.

Un logo per i prossimi 120 anni

A siglare questa importante ricorrenza, Lancia ha introdotto un logo celebrativo dedicato, caratterizzato da un design essenziale e moderno. La composizione su fondo nero con segni bianchi valorizza il contrasto e la pulizia grafica. Il dettaglio più significativo riguarda il numero “120°”, la cui forma volutamente incompleta simboleggia l’apertura verso gli scenari futuri e richiama direttamente l’attività di co-creazione del progetto UGC.

La “Renaissance” di Lancia

L’iniziativa #LANCIAisYOURS si inserisce nel più ampio piano strategico di Renaissance del marchio, che mira a riportare Lancia nell’olimpo dell’automobilismo internazionale. Come dichiarato dal CEO Roberta Zerbi, l’obiettivo è costruire il domani insieme alle persone che amano il brand, trasformando un anniversario storico nel punto di partenza per un nuovo racconto collettivo che guardi con ambizione ai prossimi 120 anni. Con questa iniziativa, Lancia conferma la sua capacità di evolversi sfruttando dei canali di comunicazione un tempo davvero impensabili.