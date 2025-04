La Lancia Flaminia Loraymo è stata scelta come simbolo del prossimo Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 in programma nel corso del mese di settembre

Il Concorso d’Eleganza Festival Car, che si svolgerà nel borgo di Revigliasco Torinese con la quarta edizione programmata per il 28 settembre, ha scelto la sua vettura di copertina. L’immagine ufficiale dell’evento vedrà come protagonista la Lancia Flaminia Loraymo, un’icona di design realizzata nel 1960. L’esemplare in questione appartiene alla collezione di Stellantis Heritage ed è custodito in Heritage Hub. La Flaminia sarà anche protagonista all’evento, permettendo così a tutti i partecipanti di poter guardare da vicino uno dei pezzi pregiati della storia di Lancia.

Si tratta di un appuntamento molto importante per i collezionisti: da quest’anno, infatti, il Concorso d’Eleganza Festival Car entra ufficialmente nel calendario internazionale della FIVA (Fédération International des Véhicules Anciens). Da segnalare che le iscrizioni per l’edizione 2025 dell’evento sono ancora aperte e, quindi, per chi ha un’auto d’epoca c’è la possibilità di partecipare alla manifestazione piemontese in programma nel corso del prossimo mese di settembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al modello di Lancia scelto come vettura di copertina.

Una vera icona

La scelta della Lancia Flaminia Loraymo come vettura “da copertina” del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025 non è casuale. Il modello in questione, infatti, è una vera e propria icona di stile. Disegnata dal designer americano Raymond Loewy, autore della bottiglia in vetro della Coca Cola e del marchio delle sigarette Lucky Strike, la vettura (esemplare unico) risale al 1960 ed è una versione fuoriserie della Flaminia Coupé.

La Flaminia Loraymo è stata progettata da Loewy per un uso personale e venne fatta realizzare dal carrozziere torinese Rocco Motto. La parte meccanica, invece, include un motore 2.5 litri V6 in grado di erogare circa 160 CV di potenza, superando nettamente la versione originale che si fermava a 115 CV. Caratterizzata da una forma elegante, la vettura è dotata di alcuni accorgimenti aerodinamici molto avanzati, come i copri cerchi cromati completamente chiusi e l’alettone installato sopra al lunotto posteriore, con una soluzione che venne ripresa anche dalla Stratos HF. Interessante anche l’abitacolo con lunotto panoramico posteriore e baule accessibile solo dall’interno.

L’esemplare in questione è normalmente esibito nell’area “Concepts and Fuoriserie” dell’Heritage Hub di Stellantis, insieme a oltre 300 vetture d’epoca, a Torino. La locandina di Festival Car 2025 è stata realizzata in collaborazione con IED Torino con vari studenti del corso triennale in Transportation Design che hanno realizzato dei concept per l’evento. Tra le 40 proposte ricevute, è stata selezionata quella realizzata da Mercedes Alazraki.

Il programma di Festival Car 2025

Il nuovo Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, quinta edizione dell’evento, inizierà il 26 settembre con la visita al Castello Reale di Moncalieri, per poi proseguire sabato con un tour esclusivo all’Heritage Hub Stellantis di Torino e poi al Santuario di Regina Montis Regalis. Il successivo 28 di settembre ci sarà il “gran finale” con il Concorso d’Eleganza, con l’esposizione delle vetture d’epoca in programma nel centro storico di Revigliasco Torinese. Per tutti i dettagli in merito all’evento e per iscriversi all’edizione 2025 (l’iscrizione costa 180 euro per un autoveicolo) c’è la possibilità di consultare il sito ufficiale festivalcar.it.