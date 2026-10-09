Lancia Gamma, anteprima al Salone di Parigi per l’ammiraglia: i prezzi

Ufficio Stampa Lancia Lancia Gamma: il ritorno dopo cinquant'anni

L’antenata si presentò al Salone di Ginevra nel marzo del 1976; la nuova Lancia Gamma esce definitivamente allo scoperto al Salone di Parigi 2026. Cinquant’anni separano le due produzioni della Casa torinese e i gusti non sono più gli stessi: dalle carrozzerie berlina e coupé i designer passano alle fattezze di un crossover fastback lungo 4,67 metri, con una carrozzeria rialzata e il tetto a scendere verso la coda. Sulle motorizzazioni ci sarà l’imbarazzo della scelta, andando dall’ibrida da 145 CV a diverse unità elettriche, fino alla HF Integrale da 375 CV, che riporta su una Lancia una sigla legata soprattutto ai successi della Delta nei rally.

La nuova arrivata nasce sulla piattaforma STLA Medium, utilizzata da Stellantis per le vetture con differenti alimentazioni. Lancia ha affidato la produzione allo stabilimento di Melfi, dove un investimento da 43 milioni di euro ha permesso di aggiornare gli impianti e introdurre nuovi controlli lungo le linee. Anche il lavoro di progettazione e sviluppo è stato svolto in Italia. Per il marchio, che nel 2026 compie 120 anni, la Gamma sancisce il ritorno a una fascia di mercato da tempo abbandonata: quella di auto di dimensioni medio-grandi, adatte sia agli spostamenti quotidiani sia ai lunghi viaggi.

I prezzi al lancio

La carrozzeria misura 4,67 metri in lunghezza e 1,90 m in larghezza. L’impostazione è quella di un crossover con tetto spiovente verso il lunotto, ma alcuni particolari richiamano modelli storici della Casa. Il Calice luminoso della Ypsilon trova posto anche sul frontale della Gamma, dove si aggiunge una presa d’aria esagonale. I fanali posteriori disegnano una T, mentre sul lunotto tornano le Veneziane, delle righe verticali già viste sulla Beta HPE che ricordano le lamelle della Stratos.

Sopra il lunotto compaiono due pinne aerodinamiche che contribuiscono a formare uno spoiler sdoppiato. Non sono soltanto un richiamo estetico: Lancia ha dedicato particolare attenzione ai flussi d’aria, ottenendo un coefficiente aerodinamico Cx di 0,25. Al risultato contribuiscono anche la griglia anteriore attiva e i cerchi specifici.

A seconda della versione, i cerchi vanno da 18 a 21 pollici e per la carrozzeria Lancia propone sei tinte metallizzate, tra cui Blu Lancia, Verde Agata e Grigio Ametista, con la possibilità di abbinare il tetto nero a cinque delle colorazioni disponibili.

Sul fronte dei prezzi, la Gamma ibrida da 145 CV parte da 39.900 euro, contro i 45.900 euro richiesti per l’elettrica Standard Range da 230 CV. Servono almeno 51.900 euro per la Long Range da 245 CV e 59.900 euro per la HF Integrale a trazione integrale. Per conoscere il costo delle singole configurazioni bisognerà attendere il listino completo.

Tecnologia SALA

A livello di interni Lancia riprende dalla Ypsilon l’idea dell’Italian Home Feeling, cercando di ricreare l’atmosfera di un salotto attraverso la scelta dei rivestimenti e la disposizione delle luci. Tra gli elementi di spicco figura il coffee table, un piano d’appoggio rivestito in Alcantara dove sistemare lo smartphone e altri piccoli oggetti, che negli allestimenti LX e HF comprende anche un sistema di ricarica wireless ventilata da 15 W.

Quanto alla strumentazione, Lancia ha previsto uno schermo da 10,25 pollici davanti al volante e uno da 16 al centro della plancia, al quale sono affidati anche molti dei comandi di bordo. Disponibile come optional, l’Head-Up Display proietta sul parabrezza le informazioni di guida, con un’immagine virtuale delle dimensioni di uno schermo da circa 21 pollici.

La gestione dell’ambiente di bordo passa dal sistema Sala, acronimo di Sound, Air, Light e Augmentation. Sala Pro comprende il navigatore TomTom e tre programmi chiamati Relax, Energize ed Entertainment, ciascuno con una propria combinazione di musica, temperatura e illuminazione dell’abitacolo. Per intervenire su queste e altre impostazioni si può anche parlare direttamente con SALA HUB, l’assistente basato su ChatGPT che risponde al comando “Hey Sala” e riconosce richieste come abbassare la temperatura o cambiare musica.

Nel traffico, Clean Cabin controlla quanto è inquinata l’aria all’esterno e nell’abitacolo, in modo da regolare il ricircolo: secondo Lancia, il filtro trattiene fino al 92% del particolato e al 98% di muffe e batteri. Per quanto riguarda gli altri comfort, si possono avere il tetto panoramico, i sedili ventilati e massaggianti e un impianto audio sviluppato con Focal, composto da 14 altoparlanti per una potenza di 690 W.

L’abitabilità è favorita dal passo vicino a 2,79 metri sulle elettriche. Rispetto al riferimento adottato dalla Casa, lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori aumenta del 25% e il bagagliaio offre 560 litri, con schienali posteriori frazionabili secondo lo schema 40:20:40.

Motori ibridi ed elettrici: autonomia e ricarica

L’offerta parte dalla Gamma Hybrid da 145 CV, formato da un tre cilindri benzina di 1,2 litri e un sistema elettrico a 48 Volt. Il cambio automatico a doppia frizione eDCT dispone di sei rapporti e integra un motore elettrico da 21 kW.

Questa configurazione consente brevi spostamenti a motore termico spento, soprattutto nelle manovre e nel traffico urbano. Il consumo dichiarato parte da 5,3 l/100 km, con emissioni di CO₂ da 120 g/km, la velocità massima raggiunge 201 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 10,4 secondi. Con il serbatoio da 55 litri, l’autonomia dichiarata arriva a 1.040 km.

Le elettriche condividono la trazione anteriore, ma cambiano potenza e capacità della batteria. Si parte dalla Standard Range, con 230 CV, 73,7 kWh netti e 543 km di autonomia dichiarata, per arrivare alla Long Range, che con 245 CV e un accumulatore da 97,2 kWh promette di percorrere 741 km nel ciclo WLTP.

Lancia comunica anche percorrenze autostradali stimate a 120 km/h, con una temperatura esterna di 23 °C e climatizzatore acceso: rispettivamente 375 e 491 km, valori riferiti a condizioni specifiche, naturalmente soggetti a variazioni nell’utilizzo quotidiano.

Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 160 kW. Per passare dal 20 all’80% servono 31 minuti sulla Standard Range e 27 sulla Long Range. Il navigatore EV Routing pianifica le soste lungo il percorso e prepara la temperatura della batteria prima dell’arrivo alla colonnina. Infine, sono presenti la guida One Pedal e il sistema V2L, utile per alimentare dispositivi esterni.

Lancia Gamma HF Integrale: 375 CV e trazione integrale

Il ritorno della denominazione HF Integrale è una delle novità principali. Sulla nuova Gamma identifica una versione elettrica con due motori, uno per asse, e quattro ruote motrici, capaci di eroga una potenza di 350 CV, che salgono a 375 CV con la funzione Boost, disponibile nelle condizioni di carica previste dal sistema.

La coppia raggiunge 509 Nm e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,1 secondi, stando al dato comunicato da Lancia con esclusione del rollout. La batteria da 97,2 kWh permette un’autonomia WLTP fino a 676 km.

La ripartizione della coppia tra i due assi cambia in base all’aderenza e alla modalità selezionata: le cinque impostazioni comprendono Eco, Normal, Sport, Comfort e 4WD, quest’ultima contraddistinta da una distribuzione fissa della trazione tra anteriore e posteriore. La HF Integrale dispone inoltre di sospensioni adattive capaci di leggere le irregolarità della strada attraverso una telecamera e, tra le opzioni, di cerchi forgiati da 21 pollici.

Produzione italiana

La Gamma può contare sulla guida assistita di Livello 2, che combina regolazione automatica della velocità e mantenimento della corsia. Tra le funzioni disponibili figurano anche il cambio di corsia semiautomatico, il cruise control predittivo e il Night Vision, capace di individuare pedoni e animali al buio.

Lancia ha previsto tre allestimenti, LS, LX e HF, senza lasciare troppo spoglia la versione d’ingresso, che annovera già i fari Full LED, il climatizzatore bizona, gli schermi digitali e diversi sistemi di assistenza alla guida. Con la LX aumentano le possibilità di personalizzare gli interni e gli equipaggiamenti, prima di arrivare alle varianti HF Line per l’ibrida e HF Integrale per l’elettrica. A completare il catalogo ci sono 44 accessori Mopar, dai tappetini alle barre portatutto.