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Ufficio Stampa Stellantis Ecco la nuova Lancia Gamma

Dopo il debutto internazionale avvenuto in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2026 e in attesa dell’arrivo nelle concessionarie, programmato per fine anno, la Nuova Lancia Gamma entra in fase di commercializzazione. Il marchio del Gruppo Stellantis ha aperto gli ordini per il suo modello.

Le opzioni a disposizione dei clienti

L’offerta con cui la Lancia Gamma si presenta sul mercato è particolarmente ricca. La versione più accessibile del crossover Made in Italy è dotata del motore 1.2 Mild Hybrid da 145 CV. A disposizione della clientela, inoltre, c’è anche la versione elettrica, con batteria da 73,7 kWh e motore da 230 CV . La Gamma elettrica include una variante “Long Range”, con batteria da 97,2 kWh e potenza di 245 CV. Questa variante è ordinabile anche con trazione integrale, con potenza massima di 350 CV.

Il listino, per quanto riguarda gli allestimenti, si articola in LS, LX e HF Line, a cui si aggiunge la più sportiva HF, riservata esclusivamente alla variante elettrica a trazione integrale. Già la proposta d’ingresso LS offre una ricca dotazione che include un quadro strumenti digitale da 10 pollici, uno schermo centrale da 16 pollici, climatizzatore automatico bi-zona con bocchette posteriori, keyless entry & start, cruise control adattivo e navigatore con riconoscimento vocale.

Completano l’equipaggiamento base il portellone posteriore elettrico, i sensori a 360° con retrocamera, il tavolino multifunzionale, lo specchietto elettrocromico, i vetri oscurati con veneziane e i cerchi in lega da 18 pollici (da 19 sulle BEV, che godono anche di ricarica DC fino a 160 kW e AC fino a 7 kW). Salendo di livello, l’allestimento LX migliora il comfort aggiungendo i fari anteriori adattivi Pixel LED, il caricatore smartphone wireless ventilato, il sedile guidatore con regolazione lombare elettrica, il bracciolo centrale posteriore, lo specchietto interno senza cornice e i cerchi diamantati da 19 pollici (20 sulle BEV, dotate di pompa di calore e caricatore fino a 11 kW).

Infine, le declinazioni HF e HF Line puntano su un’impronta decisamente più sportiva: arricchiscono la dotazione LX con l’impianto Hi-Fi Focal a 14 altoparlanti, l’assistente all’angolo cieco, i sedili anteriori elettrici, dettagli come la pedaliera in alluminio, i battitacco in metallo, i loghi specifici e i cerchi dedicati (da 20 pollici per la HF). La sola versione HF vanta in aggiunta le sospensioni adattive, il volante in pelle traforata riscaldabile, la guida autonoma L2 con cambio corsia e il cruise control predittivo.

I prezzi della nuova Lancia

Ecco il listino completo della Lancia Gamma per il mercato italiano:

Motore Ibrido (potenza massima di 145 CV):

LS al prezzo di 39.900 euro;

LX al prezzo di 41.900 euro;

HF Line al prezzo di 43.900 euro .

Motore Elettrico SR (batteria da 73,7 kWh, potenza massima di 230 CV):

LS con 543 km di autonomia al prezzo di 45.900 euro;

LX con 541 km di autonomia al prezzo di 47.900 euro .

Motore Elettrico LR (batteria da 97,2 kWh, potenza massima di 245 CV):

LS con 741 km di autonomia al prezzo di 51.900 euro;

LX con 737 km di autonomia al prezzo di 53.900 euro .

Motore Elettrico AWD (batteria da 97,2 kWh, potenza massima di 350 CV):