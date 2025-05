Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un raduno per i 40 anni della Y10

Lo scorso fine settimana, per celebrare i 40 anni dal debutto della Lancia Y10, si è tenuto un vero e proprio raduno che ha visto tanti appassionati e tante vetture arrivare da tutta Italia. L’evento si è svolto a Trezzano sul Naviglio, nel milanese e ha visto la partecipazione di centinaia di esemplari dell’iconica Y10, svelata come Autobianchi Y10 in occasione della 55° edizione del Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 1985. A organizzare l’evento è stato il car influencer William Jonathan.

Un evento celebrativo

La Y10 festeggia i suoi primi 40 anni nel migliore dei modi: l’evento tenuto lo scorso weekend è stata, infatti, l’occasione per celebrare al meglio un’icona del mondo dei motori con tantissime unità della popolare utilitaria a coda tronca che hanno partecipato al raduno. In occasione della manifestazione, che ha visto anche una parata nel cortile del Castello di Vigevano, l’organizzatore dell’evento William Jonathan ha premiato con il Volante d’argento i fratelli Piovano, a cui è dovuto il particolare design del modello, il portellone posteriore piatto ispirato al televisore Black Trinitron della Sony e realizzato con l’obiettivo di dare un tocco futuristico al modello che rappresenta un simbolo della produzione Lancia degli anni 80.

Ancora oggi, grazie a queste scelte progettuali, la Lancia Y10 può contare su uno stile unico nel suo genere, che ha influenzato tanti altri modelli arrivati negli anni successivi sul mercato e che rende la vettura facilmente riconoscibile in strada, anche a chi non è un appassionato del mondo dei motori. William Jonathan ha così commentato l’evento: “La Y10 piace ancora alla gente e ne abbiamo avuto la dimostrazione in questi due giorni. Sono molto contento di essere riuscito ad avere tra noi i papà della Y10, i fratelli Piovano, e di aver riunito gli appassionati di Y10 che, fino a oggi, non hanno avuto tante occasioni di incontro”.

Direttamente dalla pagina Instagram dell’organizzatore dell’evento vi proponiamo questa particolarissima immagine celebrativa con decine di esemplari della Y10 radunate in un prato e posizionate in modo da ricostruire il nome della vettura. L’immagine mostra chiaramente la capacità della vettura di assumere uno stile diverso in base al colore e alle caratteristiche proposte (come la presenza del tettuccio). La versatilità è, da sempre, uno dei punti di forza della famiglia Y10, realizzata in tante varianti nel corso della sua carriera.

Una storia lunga 40 anni

La Y10 è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote oltre che un simbolo degli anni 80 e dei primi anni 90. La vettura, realizzata per sostituire la Autobianchi A112, è stata svelata nel corso del 1985 ed è rimasta in produzione fino al 1995 con ben tre serie che, di volta in volta, sono andate a rinnovare e aggiornare il progetto., andato avanti negli anni successivi con la Lancia Ypsilon. Nel corso della sua carriera, la Y10 è stata prodotta in centinaia di migliaia di unità. I dati ufficiali non sono disponibili ma, stando alle fonti citate da Wikipedia, dove si fa riferimento al volume due del libro Un secolo di auto italiana. Lancia, la vettura dovrebbe essere realizzata in oltre 1,6 milioni di unità considerando le sue tantissime varianti.