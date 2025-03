Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La "chic" Lancia Ypsilon compie 40 anni

La Lancia Ypsilon celebra un traguardo importante: 40 anni di storia costellata di stile, innovazione e un legame indissolubile con milioni di automobilisti. Dal suo debutto nel lontano 1985 con la Y10, questa vettura ha saputo evolversi attraverso cinque generazioni e ben 36 serie speciali, diventando un vero e proprio brand nel brand grazie a una forte e riconoscibile identità. La Ypsilon ha sempre rappresentato una sintesi perfetta tra design senza tempo, interni raffinati e innovazione tecnologica, anticipando spesso le tendenze del mercato automobilistico. La nuova variante ha il compito di continuare su questa strada.

Un pezzo di storia

L’Autobianchi Y10, Lancia in alcuni mercati, fin dalla sua apparizione si distinse per il suo carattere anticonvenzionale e la sua versatilità, con una linea a cuneo, ampie superfici vetrate e un distintivo portellone posteriore nero. Nel 1995, la Lancia Y introdusse il concetto di city car premium con un innovativo programma di personalizzazione cromatica chiamato “Kaleidos”, offrendo ben 100 tonalità. Poi, la Lancia Ypsilon del 2003 elevò ulteriormente il livello di raffinatezza con interni più spaziosi e materiali di alta qualità. Nel 2011, la quarta generazione continuò ad affascinare, proponendosi per la prima volta anche in versione a cinque porte, ampliando il suo pubblico.

Un elemento distintivo della storia della Ypsilon è il suo stretto legame con l’universo della moda, testimoniato da oltre 30 edizioni speciali realizzate in collaborazione con brand iconici come Fila, Alberta Ferretti, Missoni, Momo Design ed Elle. Questa “fashion city car” ha saputo conquistare un pubblico attento allo stile, creando un rapporto speciale con le donne e diventando l’auto ideale per la vita urbana dinamica. Il successo del modello è stato sostenuto anche da una strategia di comunicazione originale e accattivante, come le celebri campagne “Y10 Piace alla gente che piace”. Numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e della moda hanno contribuito a rafforzare l’identità e la notorietà della Ypsilon nel corso degli anni.

L’attuale versione

Oggi, il testimone di questo successo viene raccolto dalla Nuova Ypsilon, il primo modello che inaugura il “Rinascimento” di Lancia. Questa vettura eleva il concetto di compatta city car premium, unendo eleganza, tecnologia avanzata e sostenibilità per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più moderna e connessa. La Nuova Ypsilon si distingue per i suoi interni sofisticati, la tecnologia di guida autonoma di livello 2 (di serie sulla versione Cassina) e il rivoluzionario sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un’interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un’esperienza di guida intuitiva.

La gamma dell’odierna Lancia Ypsilon è disponibile sia in configurazione elettrica che ibrida, offrendo efficienza e rispetto per l’ambiente. La versione ibrida è equipaggiata con un motore 3 cilindri di ultima generazione da 1.2 litri e 100 CV con tecnologia elettrica a 48V, garantendo un’esperienza di guida fluida e la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica in molte condizioni urbane. La versione EV è dotata di un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh, che assicura un’autonomia fino a 403 km (WLTP) e tempi di ricarica rapidi, come 24 minuti per passare dal 20% all’80% o 100 km di autonomia in soli 10 minuti.

L’impegno nei rally e le iniziative collaterali

Nuova Ypsilon segna anche il ritorno di Lancia nel mondo dei rally con la grintosa Ypsilon Rally4 HF. Accanto a questa versione da competizione, arriverà a metà dell’anno la Ypsilon HF da 280 CV, una vettura stradale ad alte prestazioni capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi. La Rally4 HF sarà protagonista del Trofeo Lancia nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), un’iniziativa con un montepremi significativo per i giovani talenti. Inoltre, la messa a punto di questi modelli sportivi ha visto la preziosa collaborazione di Miki Biasion, leggendario pilota che ha contribuito ai successi di Lancia nel motorsport negli anni ’80 e ’90.

Infine, la nuova compatta del marchio torinese ha inaugurato le rinnovate 160 Casa Lancia in Italia e sta accompagnando l’espansione del brand in Europa, con l’apertura di 70 nuovi showroom entro il 2025, a partire da Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, prossimamente, la Germania. Come dichiarato da Luca Napolitano, CEO di Lancia, la Ypsilon si è trasformata in un simbolo di eleganza e personalità, entrando in una nuova dimensione per soddisfare un pubblico sempre più esigente in termini di sostenibilità e connettività.