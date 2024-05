La Lancia Ypsilon HF non è più un sogno: in un'occasione speciale, con l'annuncio del ritorno al rally, il marchio presenta la sua versione ad alte prestazioni

Il mito di Lancia risorge dalle proprie ceneri. Del resto, erano stati chiari i vertici di Stellantis, e lo stesso amministratore delegato del marchio torinese, Luca Napolitano. Reduci da anni in sordina, con la sola presenza in territorio italiano, ora è tempo di ampliare i confini e la presentazione in anteprima della nuova Lancia Ypsilon HF testimonia le rinnovate ambizioni. Non è stato un percorso facile quello affrontato da oltre un decennio, né per il brand né per i fan, che attendevano, con trepidazione, novità importanti.

Una (mezza) sorpresa

Nella cerimonia di annuncio del ritorno al mondo delle corse, nello specifico ai rally, i progettisti hanno pensato di riservare una sorpresa. Mezza sorpresa, a dire il vero, perché le voci circolavano da un po’ ormai e nemmeno i portavoce avevano celato le carte. Bisognava giusto aspettare il momento propizio e si dà il caso che quel momento sia arrivato.

La Lancia Ypsilon HF costituisce l’espressione maggiormente sportiva del brand italiano e fiero di esserlo, come sincerato da una grossa collaborazione: quella insieme alla connazionale Cassina, leader nell’arredamento di alta gamma. Le filosofie analoghe hanno reso naturale unire le forze, nella consapevolezza di avere parecchio da offrire. La cura nei particolari era già emersa dalla precedente edizione speciale della Ypsilon, simbolo della nuova era del marchio. Messo il primo pilastro nel percorso di rinascimento, ora avviene il colpo da maestro.

Dal punto di vista del Costruttore automobilistico, la sinergia ne testimonia l’impegno verso l’eleganza, la qualità e l’artigianalità tipica del Made in Italy. Per quanto concerne la variante HF, forme aggressive e muscolose ne caratterizzano il design, ispirato alle iconiche vetture del passato, quando i piloti della scuderia davano da mangiare la polvere agli antagonisti nel motorsport. Gli allori mondiali arrivavano uno dopo l’altro, inesorabili, a certificare le doti tecniche sia dei driver sia dei meccanici.

Sotto il cofano della Lancia Ypsilon HF omologata per uso stradale pulsa un motore elettrico da 240 CV, spremuti a fondo nelle brucianti accelerazioni: da 0 a 100 km/h il nuovo ingresso nella famiglia scatta in appena 5,8 secondi. Bocche cucite sul prezzo, del resto il veicolo invaderà le concessionarie fra un anno esatto, salvo eventuali rallentamenti nella tabella di marcia. Qualora abbiate intenzione di assicurarvene una, sappiate che sbarcherà nel maggio 2025.

Destinazione rally

Il clima delle grandi occasioni lo si è respirato pure e soprattutto grazie al ritorno ufficiale nel Rally 4, la categoria di base. Alimentata da un propulsore 1.2 litri turbo, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF da 212 CV è adatta sia ai giovani piloti, che aspirano a una carriera professionistica, sia agli appassionati, in cerca di divertimento al volante.

Le new entry Lancia sfoggiano con orgoglio il logo HF, emblema storico degli esemplari high-performance della Casa, e la dicitura “LANCIA CORSE HF”, un tributo ai leggendari trascorsi, reinterpretato in chiave contemporanea con una grafica dai caratteri obliqui, a esprimere velocità, e secondo i colori originali.