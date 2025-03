Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Le nuove Case Lancia che hanno recentemente aperto in tutta Italia spalancheranno le loro porte al grande pubblico durante il weekend del 15 e 16 marzo per far conoscere a tutti la Lancia Ypsilon Ibrida. Le porte aperte saranno un momento importante per il pubblico che potrà toccare con mano la vettura che rappresenta, simbolicamente, il “rinascimento” dello storico marchio italiano di Stellantis.

Una segmento B di taglio premium

La nuova Lancia Ypsilon Ibrida si presenta sul mercato come una segmento B premium, distinguendosi per versatilità, efficienza dei consumi e stile in abbondanza. Sotto al cofano agisce un sistema ibrido di ultima generazione che abbina un motore termico a 3 cilindri da 1.2 l da 100 CV (74 Kw) a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e a un motore elettrico da 21 kW integrato nel nuovo cambio automatico e-DCT a doppia frizione a 6 rapporti. Questa sofisticata architettura garantisce un’esperienza di guida fluida e la possibilità di sfruttare la mobilità elettrica in diverse situazioni.

L’avvio del veicolo avviene in modalità 100% elettrica (e-Start), assicurando partenze silenziose e prive di consumi di carburante. Il motore elettrico, invece, supporta attivamente la guida, migliorando l’efficienza e il piacere di guida e consentendo al veicolo di viaggiare con il termico spento in determinati frangenti. Questa modalità EV si attiva nella guida urbana a velocità inferiori a 30 km/h, con un’autonomia che può raggiungere 1 km in contesto urbano ed extraurbano mantenendo uno stile di guida regolare. Inoltre, la propulsione “alla spina” entra in gioco quando si rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabilizzate o in discesa, persino in autostrada, contribuendo a un significativo risparmio di carburante.

Ulteriori funzionalità

Le funzionalità elettroniche e-Creeping (avanzamento senza acceleratore in coda) ed e-Queueing (guida in coda) sfruttano anch’esse l’alimentazione esclusivamente elettrica. Anche le manovre di parcheggio possono essere effettuate in modalità 100% elettrica grazie alla funzione e-Parking. Un ulteriore beneficio del sistema ibrido è la capacità di recuperare energia durante le fasi di decelerazione.

Le prestazioni della nuova Ypsilon Ibrida non sono da meno: raggiunge una velocità massima di 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9.2 secondi. Al contempo, i consumi e le emissioni si attestano su livelli estremamente contenuti, con un consumo di carburante di 4,6 l/100 km e emissioni di CO2 comprese tra 103 e 104 g/km nel ciclo WLTP.

Lancia Ypsilon: listino prezzi

La gamma della nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era del marchio, si declina negli allestimenti Ypsilon, LX ed Edizione Cassina, tutti disponibili sia in configurazione elettrica che ibrida. Questa ampia scelta permette di soddisfare le diverse esigenze e preferenze della clientela. Recandosi all’evento a porte aperte, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire anche la promozione del mese per mettersi subito al volante della Ypsilon Ibrida. A titolo esemplificativo, fino al 31 marzo 2025, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, è possibile acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida al prezzo promozionale di 21.400 euro, oppure a 19.900 e aderendo a un finanziamento sviluppato in collaborazione con Stellantis Financial Services.

La Nuova Ypsilon Ibrida si posiziona come best-in-class nel suo segmento anche grazie a un allestimento particolarmente completo. Tra le dotazioni spiccano un ampio display da 10.25”, il miglior sistema standard di ausilio al parcheggio e un sistema di illuminazione esterna all’avanguardia per tecnologia ed estensione. Inoltre, è l’unica vettura del segmento a offrire la Guida Autonoma di livello 2 di serie sull’Edizione Cassina. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dal sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), l’interfaccia virtuale e intelligente, prima applicazione su una vettura di produzione Stellantis, che promette un’esperienza di guida confortevole e in linea con la filosofia “tech-nicamente Lancia”.