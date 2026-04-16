Lancia ha deciso di ampliare la gamma Ypsilon con il motore Turbo 100 a benzina. Ora il prezzo è veramente accessibile

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Lancia Ypsilon, arriva la svolta

Dopo aver constatato che la strategia green non era la più adatta per la risorgimento del marchio, i vertici del Gruppo Stellantis hanno scelto di offrire una alternativa termica agli amanti della Ypsilon. In occasione della Design Week che si terrà a Milano il brand piemontese proporrà la nuova variante a benzina, prendendo una strada precisa per il futuro.

Lancia, così come FIAT e gli altri costruttori europei, devono proporre auto in linea con le reali esigenze della clientela storica. I numeri al di sotto delle attese della gamma elettrificata hanno spinto a un allargamento delle proposte in un car market sempre più orientato alla differenziazione. La nuova Ypsilon sarà declinata con tre motori e tre diversi allestimenti.

Pensata per il mercato italiano

La mentalità nostrana è ancora legata al profumo della benzina. Per soddisfare i bisogni di mobilità dei puristi Lancia ha pensato di completare l’offerta con un turbo benzina, associato a un cambio manuale a sei marce. Un tre cilindri turbo da 1.2 litri in grado di sprigionare 101 CV e 205 Nm di coppia già a bassi regimi, offrendo una guida fluida. Le prestazioni? Scatto da 0 a 100 km/h in circa 10,2 secondi e una top speed di 194 km/h. La Ypsilon diventa la perfetta compagna di viaggio in gite fuori porta e adatta a rapidi spostamenti urbani.

Il motore, con l’adozione del ciclo Miller e dell’iniezione ad alta pressione, mette in primo piano i valori di Stellantis. Un motore a combustione interna può rappresentare una scelta di efficienza, palesando numeri ottimi (consumo di carburante: 5,4-5,2 l/100km – emissioni di CO2: 121-119 g/km), pur garantendo un piacere di guida old school. La Nuova Ypsilon Turbo 100 è pensata per chi ama una guida diretta e dinamica, non tradendo il linguaggio stilistico “Pu+Ra” introdotto con la quarta serie.

Bella e possibile

Il design è caratterizzato da linee sinuose che trasmettono un senso di eleganza ricercato. La Ypsilon vanta una firma luminosa distintiva e uno dei posteriori più indovinati degli ultimi anni in Italia. Con l’introduzione del cambio manuale e del motore termico cambia anche il tunnel centrale, in cui il tavolino multifunzione viene sostituito da un classico vano portaoggetti più pratico. Confermato il sistema di infotainment S.A.L.A., che integra funzioni di audio, clima e illuminazione in un’unica interfaccia intuitiva. L’utilitaria torinese sarà una delle regine della Design Week 2026.

La Nuova Ypsilon Turbo 100 è disponibile sull’intera gamma di allestimenti: Ypsilon, LX e HF Line con un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride. Il prezzo di listino della versione termica è di circa 22.200 euro. Un posizionamento che rimane premium ma non fuori portata per la fascia media. Con la formula del finanziamento di Stellantis Financial Services, infatti, il prezzo promozionale scende a 15.950 euro (oltre oneri finanziari), con una soluzione che prevede 36 rate da 99 euro mensili.

Chiara la strategia multi-energia di Lancia: ibrida, full electric e ora anche benzina, tre anime diverse per tre stili di vita contemporanei. Senza rinunciare al piacere di un cambio manuale, con gusto e raffinatezza da oggi si può apprezzare ancora di più la quarta serie della Ypsilon.