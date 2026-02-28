Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Lancia Ypsilon: buona scelta di motori

La nuova Lancia Ypsilon segna un punto di svolta per il marchio torinese. Non è più soltanto l’utilitaria chic che per anni ha dominato le classifiche italiane: ora è una compatta di segmento B moderna, tecnologica, costruita sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis e pensata per un pubblico che chiede efficienza, contenuti di qualità e spiccata personalità. Indiscutibilmente, lo stile della Ypsilon è originale. Nel bene e nel male. Lunga poco più di quattro metri, con un bagagliaio da 352 litri e un abitacolo curato nelle finiture, la Ypsilon punta su uno stile ricercato e su una gamma motori razionale, divisa tra mild hybrid ed elettrico puro. Nel corso del 2026 dovrebbe arrivare anche la benzina con cambio manuale.

La variante ibrida

Il cuore della gamma è il tre cilindri 1.2 mild hybrid da 110 CV, abbinato a un sistema a 48 Volt e al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Non è una semplice elettrificazione di facciata: il motore elettrico integrato nella trasmissione supporta il termico nelle partenze e nelle riprese, recupera energia in rilascio e contribuisce a rendere la guida più fluida nel traffico urbano. La potenza massima è di 110 CV, con 205 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h viene coperto in circa 9,3 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 190 km/h.

Numeri coerenti con il segmento, sufficienti per garantire disinvoltura sia in città sia nei trasferimenti extraurbani. Il dato più significativo resta quello dei consumi: nel ciclo WLTP la media si attesta intorno ai 4,5-4,6 l/100 km, con emissioni comprese tra 102 e 105 g/km di CO₂. Valori competitivi, soprattutto considerando la presenza del cambio automatico di serie. Dal punto di vista tecnico, questa unità mild hybrid (derivata dal PureTech) utilizza la catena di distribuzione, soluzione scelta per migliorare la durata e ridurre la manutenzione nel lungo periodo.

L’elettrica urbana

Con la versione a batteria la Ypsilon cambia carattere ma non ambizione. Il motore elettrico sviluppa 156 CV (115 kW) e soprattutto 260 Nm di coppia immediatamente disponibili. La risposta all’acceleratore è istantanea, lineare, priva di vibrazioni: è una spinta silenziosa ma decisa, perfettamente coerente con la vocazione urbana del modello. La velocità massima è limitata a 150 km/h, scelta funzionale all’efficienza.

Il consumo medio omologato è di circa 14,6 kWh/100 km: un valore che, abbinato alla batteria da 51 kWh, consente un’autonomia dichiarata fino a 418 km nel ciclo WLTP. Tradotto nella quotidianità, significa poter affrontare l’intera settimana lavorativa in città senza ricaricare, con la possibilità di spingersi anche oltre l’ambito urbano senza particolari ansie da autonomia. Durante la marcia, le emissioni locali sono pari a 0 g/km: nessuna combustione, nessuno scarico, solo silenzio e fluidità.

Ypsilon HF 280 CV: la sportiva elettrica

Al vertice della gamma si colloca la Lancia Ypsilon HF, versione 100% elettrica ad alte prestazioni che riporta in vita la sigla più iconica del marchio. Il motore sviluppa 280 CV e 345 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h viene coperto in circa 5,6 secondi, mentre la velocità massima si attesta intorno ai 180 km/h. Numeri che cambiano radicalmente il posizionamento dinamico della vettura.

L’assetto è specifico, con carreggiate allargate e cerchi da 18 pollici, mentre l’estetica propone dettagli dedicati che ne sottolineano la vocazione sportiva. La batteria resta da 51 kWh, ma l’autonomia scende a circa 370 km (ciclo WLTP), valore coerente con una taratura orientata alle prestazioni. Anche in questo caso le emissioni locali sono pari a 0 g/km.

Prezzi di listino

Secondo il listino italiano Lancia Ypsilon viene proposta a: