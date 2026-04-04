Lancia Ypsilon in offerta ad aprile 2026: ecco le promo per l’ibrida e per l’elettrica

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Ufficio Stampa Stellantis Ecco le offerte per la Ypsilon

La Lancia Ypsilon punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato italiano. Per raggiungere quest’obiettivo, Lancia ha predisposto una nuova promozione che sarà accessibile ai clienti interessati al modello per tutto il mese di aprile.

Quest’iniziativa è valida sia per la versione ibrida del modello che per la versione elettrica, con la possibilità per i clienti di scegliere la variante preferita. Entrambi i modelli hanno diversi punti di forza o possono rappresentare la soluzione giusta per chi cerca una vettura di questo tipo.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’offerta di aprile dedicata alla Lancia Ypsilon.

Due modelli tra cui scegliere

Per soddisfare le esigenze differenti della clientela, la Lancia Ypsilon è disponibile in due configurazioni. La versione ibrida può contare sul motore 1.2 Mild Hybrid da 110 CV, con un consumo di 4,6 litri di benzina per ogni 100 chilometri percorsi.

Per chi preferisce la mobilità a zero emissioni, invece, è disponibile la variante elettrica, dotata di un motore da 156 CV di potenza e in grado di garantire un’autonomia di 425 chilometri. Con appena 10 minuti di ricarica rapida, inoltre, è possibile ottenere circa 100 chilometri di autonomia.

Ricordiamo che, come confermano i dati di vendita, la Lancia Ypsilon ha chiuso un buon primo trimestre del 2026 in Italia. Per la vettura, infatti, si registrano 3.200 unità immatricolate, con una crescita di quasi 300 unità rispetto allo scorso anno. Di queste, 204 unità, stando ai dati riportati da UNRAE, riguardano la versione elettrica. Grazie alla Ypsilon, Lancia sta dando un buon contributo alla crescita di Stellantis, sia in Italia che nel resto d’Europa.

L’offerta

Per acquistare la Lancia Ypsilon nel corso del mese di aprile è possibile sfruttare due diverse promozioni. Partiamo dall’offerta riservata alla versione ibrida. Questo modello è ora disponibile con la possibilità di accedere al finanziamento Stellantis Financial Services Italia con TAEG pari a 3,5%.

Su una selezione di vetture in pronta consegna, l’offerta garantisce la possibilità di acquisto con un anticipo di 7.882 euro oltre a 48 rate mensili da 269 euro. L’offerta prevede un doppio vantaggio con zero interessi e con zero maxirata finale.

Per quanto riguarda la versione elettrica, sempre su una selezione di vetture in pronta consegna, la promozione prevede l’acquisto a partire da 21.950 euro. Il cliente può scegliere il finanziamento con anticipo di 6.501 euro e con 35 rate da 149 euro. In questo caso è prevista una rata residua di 13.462 euro. Il TAEG è pari a 7,82%.

Come sempre, per tutti i dettagli sull’offerta commerciale vi rimandiamo al sito ufficiale di Lancia. In alternativa, potete recarvi direttamente in concessionaria per verificare le condizioni dell’offerta e la disponibilità di modelli in pronta consegna su cui poter applicare le condizioni agevolate descritte in precedenza.

Ricordiamo, in ogni caso, che le promozioni descritte sono valide solo per un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna (quindi senza la possibilità di configurare il modello) e sono accessibili fino al prossimo 30 aprile 2026. I clienti interessati hanno poco tempo per sfruttare le condizioni proposte e accedere agli sconti.