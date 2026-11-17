Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Lancia Ypsilon Turbo 100: la versione entry level

Non tutti gli automobilisti sono pronti a rinunciare al cambio manuale. E non tutti cercano necessariamente un’ibrida o un’elettrica, soprattutto quando l’automobile serve ogni giorno per andare al lavoro, muoversi in città e affrontare qualche viaggio. Lancia intercetta questa domanda con la Ypsilon Turbo 100, versione a benzina che amplia le possibilità di scelta della compatta torinese e abbassa la soglia economica d’ingresso nella gamma.

Il motore è un tre cilindri turbo da 1,2 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti. Una configurazione tradizionale che si inserisce in un’offerta ormai articolata (a partire da 18.200 euro con promozione), con potenze comprese tra 100 e 280 CV e motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Prestazioni e consumi del benzina

La nuova proposta mantiene le dimensioni della Ypsilon attuale, lunga 4,08 metri, ma rinuncia all’elettrificazione per puntare su una meccanica più convenzionale. Il propulsore sviluppa 100 CV, equivalenti a 74 kW, e lavora insieme a un cambio manuale a sei velocità. Una soluzione pensata per chi preferisce gestire direttamente i rapporti e non considera indispensabile una trasmissione automatica.

Tra le dotazioni tecniche figura il sistema Start&Stop, che spegne temporaneamente il motore durante le soste per limitare il consumo di carburante. I dati di omologazione indicano una percorrenza di circa 19,2 km/l, corrispondente a consumi compresi tra 5,2 e 5,4 litri ogni 100 chilometri nel ciclo WLTP.

Le emissioni dichiarate oscillano invece tra 119 e 121 grammi di CO₂ al chilometro, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 10,2 secondi. Numeri che delineano una vettura destinata principalmente all’utilizzo quotidiano, senza rinunciare a prestazioni adeguate anche fuori città.

Tre allestimenti, dalla Ypsilon alla più sportiva HF Line

La gamma comprende tre livelli di equipaggiamento, con differenze che riguardano soprattutto finiture, materiali e caratterizzazione estetica. La versione d’accesso, denominata semplicemente Ypsilon, propone cerchi da 16 pollici, fari anteriori Full LED automatici e gruppi ottici posteriori ispirati alla storica Lancia Stratos.

Salendo all’allestimento LX arrivano i cerchi diamantati da 17 pollici e sedili rivestiti in velluto riciclato, elementi che sottolineano l’attenzione del marchio per l’ambiente interno. La HF Line interpreta invece la componente sportiva attraverso una presentazione più dinamica e dettagli specifici, pur mantenendo il medesimo propulsore da 100 CV.

Non si tratta quindi della Ypsilon HF ad alte prestazioni, ma di una variante che ne richiama l’identità stilistica. La disponibilità di tre configurazioni consente di scegliere tra una proposta essenziale, una maggiormente orientata al comfort e una dall’aspetto più grintoso.

Prezzo da 22.700 euro e finanziamento a 199 euro al mese

Il listino della Lancia Ypsilon Turbo 100 parte da 22.700 euro, esclusi IPT e contributo per gli pneumatici fuori uso. Con la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, il prezzo promozionale scende a 18.200 euro, ma soltanto per esemplari in pronta consegna da immatricolare entro il 26 novembre 2026.

La formula finanziaria prevede anticipo zero e 35 rate mensili da 199 euro, seguite da una rata finale residua di 12.069,20 euro. Il TAN fisso è pari allo 0%, mentre il TAEG è dell’1,96%. Sono previste spese accessorie e l’approvazione del finanziamento.

Alla scadenza, in caso di restituzione o sostituzione, si applica inoltre un costo di 0,10 euro per ogni chilometro oltre i 30.000 previsti dal contratto. La versione Turbo 100 offre dunque un’alternativa concreta a chi desidera una Ypsilon senza elettrificazione, ma la convenienza dell’offerta dipende dalle condizioni di acquisto e dall’eventuale rottamazione.