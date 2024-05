Fonte: Ufficio Stampa Land Rover Tante novità per la Land Rover Defender MY 2024

L’iconica Land Rover Defender si aggiorna. Il fuoristrada, svelato con l’attuale generazione nel 2019, registra, infatti, un importante aggiornamento della gamma. Anche se non si tratta di un vero e proprio restyling, la Casa britannica ha scelto di aggiornare il suo Defender andando a migliorare, in modo significativo, la dotazione di serie oltre che a rinnovare la gamma di motorizzazioni. Tra le novità dell’aggiornamento del Defender c’è anche il debutto della limited edition 110 Sedona, destinata a diventare una variante molto richiesta dagli appassionati.

Le novità

L’aggiornamento della gamma della Land Rover Defender, che arriva a un anno di distanza dal precedente update, non modifica lo stile del modello che continua a proporre il suo caratteristico stile. A disposizione dei clienti interessati all’acquisto ci sono cinque diversi allestimenti (S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X e V8) oltre a tre diverse varianti di carrozzeria. La prima versione è la 90, sigla a cui corrisponde la versione a tre porte, con una lunghezza di 458 cm. C’è poi la versione 110, con carrozzeria a cinque porte e lunghezza di 502 cm. A completare la gamma troviamo la 130. Questa versione, una delle novità più recenti della gamma Defender, è dotata di una carrozzeria a cinque porte ma con 8 sedili disposti su 3 file, per una lunghezza complessiva di 536 cm.

I clienti possono andare ad arricchire i singoli allestimenti con una serie di Pack aggiuntivi come Signature Interior Pack, Signature Interior Pack con Captain Chairs Pack, Comfort and Convenience Pack e Premium Upgrade Interior Pack. C’è anche un pacchetto dedicato agli ADAS oltre due, Family Pack e Family Comfort Pack 110, per la terza fila di sedili. Da segnalare, tra le novità dell’aggiornamento della gamma della Defender, il debutto della versione 110 Sedona. Questa versione si caratterizza per la nuova colorazione Sedona Red, con elementi neri a contrasto, inclusi nell’Extende Black Pack, che include elementi aggiuntivi come i cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici. La colorazione in questione è ispirata al Parco nazionale di Red Rock di Sedona, in Arizona.

Da notare che Land Rover ha aggiornato la gamma di motorizzazioni della Defender, con l’uscita di scena dei propulsori P400 e P400e che vengono rimpiazzati da due nuove unità. A disposizione della clientela c’è il P425, un nuovo V8 5.0 Supercharged che consente di spingere il Defender da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. C’è poi la nuova P300e PHEV: questa versione è dotata di un sistema plug-in hybrid con motore 4 cilindri turbo e un motore elettrico, per una potenza complessiva di 300 CV e uno 0-100 km/h completato in 7,6 secondi.

Già ordinabile

La Nuova Land Rover Defender 2024 è già disponibile sul mercato: la versione aggiornata del fuoristrada britannico, infatti, è ordinabile nelle concessionarie della Casa. La gamma del nuovo Model Year 2024 parte da 67.500 euro. Naturalmtente, sono disponibili numerose variante e ogni cliente ha la possibilità di personalizzare la vettura scegliendo tra le diverse configurazioni e aggiungendo i pack desiderati. Da notare che la versione speciale Sedona, con il motore ibrido plug-in, è disponibile sul mercato a partire da 113.008 euro e resterà in gamma soltanto per un anno.