Ufficio Stampa Land Rover Una nuova versione per Land Rover Defender

Land Rover, un brand di riferimento soprattutto per gli amanti della guida in off-road, ha svelato un nuovo componente della sua gamma di veicoli. Si tratta di Land Rover Defender OCTA Black. Questo nuovo modello è una versione speciale, con un look total black, dell’ammiraglia del brand, l’iconico Defender. Per questo nuovo progetto, la Casa punta ad offrire “prestazioni estreme all-terrain” e un aspetto “ancora più audace” con l’obiettivo, in particolare, di offrire un’esperienza di guida soddisfacente su qualsiasi superficie e, quindi, anche in fuoristrada. Questa nuova serie speciale si basa sulla versione più estrema e potente del Defender e riprende tutte le novità introdotte dal recente restyling del modello.

Un progetto estremo

Il nuovo Defender OCTA Black è facilmente riconoscibile già dal look: Land Rover, infatti, per il suo modello ha scelto colorazioni nere con 30 elementi esterni caratterizzati da una rifinitura Gloss Black oppure Satin Black. Ad arricchire il progetto, inoltre, ci sono numerosi elementi opzionali che consentono di personalizzare ulteriormente il modello. Presenti anche i cerchi Gloss Black da 22 pollici, con tappi centrali neri e scritta Defender in Shadow Atlas. Anche le pinze dei freni sono in Gloss Black.

Da segnalare, invece, che la carrozzeria è realizzata in Narvik Black, che l’azienda definisce il nero “più autentico” della sua gamma cromatica per il Defender. Per personalizzare ulteriormente il modello è possibile optare per una pellicola protettiva opaca. Nell’abitacolo, invece, troviamo i rivestimenti in pelle Ebony Semi‑Aniline con Kvadrat, mentre sul cruscotto troviamo la verniciatura a polvere Satin Black, tuttavia si può scegliere anche una finitura opzionale Chopped Carbon Fiber per i dettagli interni. Per il sistema di infotainment c’è un ampio display da 13,1 pollici. All’interno, spazio anche per l’impianto audio Meridian con 15 speaker e 700 W di potenza. Sotto al cofano, Land Rover Defender OCTA Black propone un V8 biturbo. Si tratta di un’unità da 4.4 litri che può erogare una potenza di 635 CV. Il motore è abbinato alle sospensioni 6D Dynamics.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha commentato: “La Defender OCTA Black innalza l’asticella a un livello superiore. Sappiamo che i nostri clienti amano dare alle loro Defender finiture completamente nere; quindi, i nostri designer hanno applicato questo principio a ogni superficie possibile – dentro e fuori – per creare sulla Defender OCTA un lusso ancora più robusto“. È interessante sottolineare che il lancio di questa nuova versione del modello di Land Rover arriva in occasione della partenza del tour mondiale Oasis Live ’25. Defender, infatti, è il partner automobilistico ufficiale del tour che segna il ritorno della band britannica.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, non ci sono ancora informazioni dettagliate sul listino prezzi della nuova versione di Defender, modello che in Italia parte da 69.000 euro. Maggiori dettagli in merito alla nuova versione dell’iconico modello del brand arriveranno a breve.