iStock Il trucco delle palline da tennis per lavare l'auto: di che cosa si tratta

Tenere pulita e igienizzata la propria auto è fondamentale, e riuscire a farlo in autonomia a volte è soddisfacente e consente di risparmiare. Anche se sembra una di quelle attività semplicissime, in realtà il lavaggio dell’auto nasconde delle insidie.

Non bastano acqua, detergente e una buona dose di pazienza, usare la lancia ad acqua o l’idropulitrice in alcuni passaggi infatti può risultare scomodo. Chi lo ha fatto almeno una volta sa che alcuni piccoli fastidi possono trasformare il lavaggio dell’auto in una continua interruzione.

Mentre ci si sposta attorno alla propria macchina per pulire bene ogni sua parte – paraurti, cerchi, parte posteriore e anteriore, fiancate – il tubo dell’acqua rimane spesso bloccato sotto a una ruota. Lo stesso quindi si tende, questo causa una perdita di mobilità ed è necessario continuare a tornare indietro per liberare il tubo incastrato e ricominciare a lavare la macchina. Spesso si tratta di una scomoda sequenza ripetuta decine di volte, che rende il lavaggio più lento e stressante.

Eppure esiste un semplice trucco, economico e in realtà molto conosciuto (anche se molti lo ignorano) che è sorprendentemente efficace: usare alcune palline da tennis.

Perché il tubo si blocca sotto la gomma

Quando il tubo della pompa, della lancia o dell’idropulitrice che si usa per lavare l’auto scorre sul pavimento tende ad aderire alla superficie e quindi, durante gli spostamenti laterali, resta incastrato facilmente sotto le gomme della macchina. Il peso dell’auto chiaramente crea attrito e il tubo quindi rimane lì fermo.

Le conseguenze sono sempre le stesse:

ci si deve interrompere in continuazione durante il lavaggio;

in continuazione durante il lavaggio; i movimenti sono meno fluidi;

si perde tempo durante il risciacquo;

durante il risciacquo; si rischia di strattonare attacchi e raccordi.

Per chi lava spesso l’auto a casa o negli autolavaggi self service, questo è uno dei motivi principali per cui il lavoro diventa più noioso e stancante.

Come funziona il trucco della pallina da tennis

Niente di più semplice e intuitivo, il trucco nasce dall’idea di usare le palline da tennis come una sorta di guida mobile per il tubo dell’acqua. L’idea è veloce e facile, molto intuitiva in realtà: sfrutta infatti un principio molto semplice, ovvero andare a creare un piccolo punto di scorrimento che possa impedire al tubo di incastrarsi sotto la ruota.

Bastano appunto solo alcune palline da tennis, devono essere ben posizionate vicino agli pneumatici, nei punti in cui il tubo tende a bloccarsi più facilmente durante le operazioni di lavaggio della macchina.

Come funziona? In pratica la presenza della pallina da tennis va a modificare il punto di contatto e quindi diminuisce il rischio che il tubo venga schiacciato o rimanga incastrato mentre ci si sposta attorno alla propria auto per lavarla con il getto d’acqua. Il vantaggio principale non è tanto velocizzare il lavaggio, ma renderlo più fluido e continuo, evitando stressanti e infinite interruzioni.

Come sfruttare il trucco

Si tratta quindi di un sistema estremamente semplice da replicare, ora vediamo come fare nel dettaglio. Innanzitutto basta procurarsi alcune palline da tennis, facilmente reperibili e anche abbastanza economiche. Poi c’è un dettaglio a cui bisogna prestare attenzione prima di procedere: osservare il percorso che compie il tubo durante il lavaggio e i punti in cui continua a incastrarsi. Una volta determinati, si può:

posizionare le palline vicino alle ruote nei punti più soggetti al blocco;

continuare senza stress il lavaggio e verificare se è necessario spostare leggermente le palline per ottenere il miglior risultato.

La loro posizione infatti può cambiare in base a due fattori:

prima di tutto le dimensioni e la forma differenti per ogni auto;

e la differenti per ogni auto; la modalità con cui viene eseguito il lavaggio fai-da-te.

Se l’auto che viene lavata è di più grandi dimensioni, come un SUV o una station wagon, allora potrebbe essere necessario usare più palline nello stesso momento, in modo da coprire meglio tutto il perimetro della vettura.

Ci sono altri casi in cui invece basta anche una sola pallina da tennis per il lavaggio auto, per vetture più piccole infatti potrebbe essere sufficiente spostarla progressivamente seguendo la zona che si sta pulendo.

Soluzione furba e low cost

In un’epoca in cui ogni cosa diventa sempre più costosa, carburante compreso purtroppo, avere una soluzione economica a portata di mano può realmente fare la differenza, anche nel caso di un trucco così semplice e in realtà spesso banalizzato e sotovalutato.

Se si hanno già alcune palline inutilizzate in casa non bisogna nemmeno comprare nulla, altrimenti bastano davvero pochi euro per prendere un accessorio così semplice, ma che può rendere il lavaggio auto molto più comodo.

Chiariamolo: non è una procedura professionale, ma solo un trucchetto fai-da-te furbo. Non sostituisce tecniche corrette di pulizia, detergenti adatti o una buona organizzazione del lavoro, aiuta semplicemente a eliminare uno degli inconvenienti più comuni e sottovalutati.

Il trucco della pallina da tennis non rivoluziona il lavaggio dell’auto, ma dimostra come spesso bastano dei piccoli dettagli o prodotti molto semplici per migliorare davvero l’esperienza.

Ridurre le interruzioni, evitare di liberare continuamente il tubo e mantenere il movimento fluido attorno alla propria macchina rende il lavaggio fai da te più pratico e meno stressante: bastano pochi secondi e una semplice pallina da tennis. Perché non provare? Non costa (quasi) nulla!

Come abbiamo detto, ovviamente non va a migliorare il potere pulente dell’acqua e nemmeno a sostituire quelle che sono le tecniche corrette di lavaggio, si tratta solo di un semplice accorgimento che può risolvere il problema reale della gestione del tubo. Altra cosa importantissima da non dimenticare: attenzione a lavare l’auto all’aperto, privatamente, scopri quando sei a rischio multa e cosa dice il Codice della Strada.

Riuscire a muoversi attorno all’auto senza fermarsi ogni pochi secondi per liberare la lancia dell’acqua incastrata sotto gli pneumatici è davvero un must, diventa decisamente più piacevole pulire la propria macchina. E diciamocelo: è proprio quello di cui abbiamo bisogno.