Peugeot E-208 GTi, nuova sportiva: i numeri sono da primato di segmento

Peugeot è da sempre uno dei marchi più importanti a livello mondiale e ben 40 anni fa diede una sterzata all’intero settore con l’introduzione della 205 GTi. La prima ad essere lanciata fu la versione da 1,6 litri nel 1984 e poi quella da 1,9 litri nel 1986. Una berlina compatta sportiva, che ha letteralmente scritto la storia dell’automotive. Negli anni poi il brand francese ha realizzato delle versioni GTi anche di altri modelli (306, 206, 207, 208 e tanti altri). Queste hanno poi preso parte a varie manifestazioni di motorsport come rally e rally raid, mettendosi in luce.

Nel weekend della 24 Ore di Le Mans, Peugeot, protagonista della rinomata competizione, ha deciso di svelare al mondo la sua nuova E-208 GTi, la prima GTi completamente elettrica. Grazie al lavoro congiunto degli ingegneri Peugeot Sport e dei designer Peugeot, questa nuova vettura offre prestazioni top per la categoria. Il telaio è ribassato di 30 mm e le carreggiate sono allargate di 56 mm all’anteriore e di 27 mm al posteriore.

Domina il rosso

A dare “muscoli” a questa E-208 GTi ci pensano poi i cerchi da 18 pollici. Anche i passaruota sono stati allargati e messi in risalto da una linea rossa. La parte inferiore, invece, è svasata per liberare gli pneumatici. È stato poi aggiunto uno spoiler nella parte inferiore del paraurti anteriore. Per quanto concerne la colorazione, invece, è stato scelto un rosso brillante esclusivo.

Il rosso però si fa vedere anche negli interni come i tappetini e le cinture di sicurezza, che danno subito un’atmosfera sportiva all’abitacolo. I sedili sono con poggiatesta integrati e rendono omaggio al design di quelli della 205 GTi 1.9, con una linea rossa centrale che si estende su seduta e schienale. Il volante è invece compatto e arricchito da dettagli in pelle rossa traforata abbinata all’Alcantara.

La Peugeot E-208 GTi si contraddistingue per la sua ormai iconica firma luminosa a tre graffi. Il marchio francese promette che questo modello è il più performante di quelli che fanno parte nel segmento B. Alla base della progettazione di questa vettura c’è naturalmente l’esperienza del marchio francese nel WEC con la 9X8 ibrida presente nella categoria Hypercar. In particolare ha aiutato per quanto riguarda la gestione termica e il recupero di energia. Per quanto concerne le gomme, Peugeot si è affidata ad uno storico partner come Michelin, che ha fornito pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2 nella 215/40-18.

Un cuore elettrico dalle alte prestazioni

L’auto in questione è equipaggiata con il motore elettrico M4+ che riesce a sviluppare 280 CV e una coppia di 345 Nm. Come già accennato, la Peugeot E-208 GTi offre le migliori prestazioni del proprio segmento con una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione che le permette di passare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Grazie poi al differenziale autobloccante integrato nel riduttore, il comportamento in curva dell’auto è ottimizzato per una guida fluida e confortevole.

La batteria elettrica CATL ha invece una capacità lorda di 54 kWh e beneficia di una gestione che la protegge nell’uso sportivo. La Peugeot E-208 GTi però è anche la migliore del suo segmento per quanto riguarda il rapporto peso/potenza (5,7 kg/CV). L’impianto frenante invece è dotato di dischi anteriori di diametro 355 mm con pinze fisse a 4 pistoncini.

La grafica del quadro strumenti digitale e lo schermo centrale sono di colore rosso nella configurazione standard, anche l’illuminazione ambientale è di colore rosso (sono disponibili anche altri 7 colori). La Peugeot E-208 GTi è dotata di sistema informativo i-Connect Advanced con navigazione connessa TomTom e riconoscimento vocale “Ok Peugeot” e funzione mirroring wireless. Secondo i dati dichiarati da Casa madre, nel ciclo misto WLTP offre un’autonomia di 350 km. Si ricarica poi completamente in 4 ore e 40 da una WallBox (7,4 kW). Dal 20% all’80% invece si ricarica in meno di 30 minuti. Come tutti i veicoli elettrici del marchio francese, anche questa Peugeot è dotata del programma “Promise”, che prevede una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria e sul veicolo, una Wall Box per la ricarica domestica e un pass di ricarica Free2Move.