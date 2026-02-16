Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor B10: autonomia e motorizzazioni del SUV

Leapmotor B10 si presenta come la punta di diamante del marchio cinese per conquistare il segmento dei C-SUV in Europa. Basato sull’avanzata architettura LEAP 3.5, il modello è stato concepito per offrire un’esperienza di guida tecnologica e accessibile, declinata in due anime distinte che rispondono alle diverse esigenze della transizione energetica: una versione completamente elettrica (BEV) e una variante ibrida con range extender (REEV).

La propulsione 100% elettrica

Analizzando la versione a zero emissioni, il Leapmotor B10 è equipaggiato con un propulsore elettrico ad alta efficienza capace di erogare 218 CV e una coppia di 240 Nm. Queste specifiche permettono al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in 8 secondi, raggiungendo una velocità massima autolimitata di 170 km/h. Per quanto riguarda l’accumulo energetico, sono disponibili due diverse taglie di batteria. Il pacchetto Pro da 56,2 kWh garantisce un’autonomia fino a 361 km nel ciclo WLTP, mentre la variante Pro Max da 67,1 kWh estende la percorrenza fino a 434 km.

Un punto di forza del modello risiede nella gestione della ricarica: oltre al supporto per la corrente alternata (AC) da 11 kW, il B10 supporta la ricarica in corrente continua (DC) ultraveloce fino a 168 kW. Questa tecnologia consente di passare dal 30% all’80% della carica in meno di 20 minuti, riducendo drasticamente i tempi di sosta durante i viaggi a lunga percorrenza.

La rivoluzione REEV Hybrid

La vera particolarità tecnologica di questo veicolo targato Leapmotor risiede nella versione REEV (Range Extended Electric Vehicle). A differenza degli ibridi convenzionali (HEV), dove il motore termico muove spesso direttamente le ruote, nel sistema Leapmotor il motore elettrico è l’unica fonte di trazione. Il motore a benzina da 1,5 litri, che funge da generatore da 50 kW, non è mai collegato meccanicamente alle ruote e ha l’unico scopo di produrre energia per ricaricare la batteria durante la guida.

Questa architettura garantisce una sensazione di guida costantemente elettrica: coppia istantanea, accelerazione fluida senza cambi di marcia e una notevole riduzione del rumore e delle vibrazioni. La batteria da 18,8 kWh offre un’autonomia elettrica fino a 80 km (dati WLTP preliminari), ideale per la mobilità urbana quotidiana. Quando la carica si esaurisce, entra in funzione il Range Extender, che estende la percorrenza complessiva fino a ben 900 km. Il comportamento del veicolo può essere inoltre modulato attraverso quattro modalità di gestione energetica — EV+, EV, Fuel e Power+ — studiate per ottimizzare l’efficienza in base al contesto di guida.

Consumi e gestione intelligente

L’efficienza del sistema REEV è massimizzata dal fatto che il generatore termico funziona solo nelle condizioni ideali, garantendo una raffinatezza superiore rispetto ai sistemi ibridi tradizionali. La gestione energetica avviene in modo automatico senza necessità di intervento del conducente, assicurando che il veicolo si comporti sempre come un’auto elettrica su strada, pur utilizzando il carburante come fonte di energia sussidiaria.

Listino prezzi per l’Italia

In Italia, il Leapmotor B10 si posiziona con un listino estremamente competitivo per il segmento dei SUV elettrificati. I prezzi ufficiali partono da circa 29.900 euro per la versione elettrica nell’allestimento REEV. La variante da 67 kWh, con batteria maggiorata e dotazione completa, si attesta intorno ai 31.900 euro, mentre la più piccola da 56 kWh è anch’essa sui 29.900 euro.