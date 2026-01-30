Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Leapmotor B10 REEV, addio all'ansia da ricarica

Leapmotor apre ufficialmente gli ordini per la nuova B10 REEV Hybrid, il modello che porta sul mercato italiano l’innovativa tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV). Con questa soluzione, il marchio cinese legato a Stellantis propone una formula concreta per chi desidera vivere l’esperienza della guida elettrica senza compromessi, combinando autonomia estesa, prestazioni versatili e consumi ottimizzati. Vediamo di cosa si tratta.

Elettrico sì, ma con il supporto della benzina

Il caposaldo della Leapmotor B10 REEV Hybrid è un sistema di trazione completamente elettrico, supportato da un generatore a benzina da 1,5 litri che interviene durante la marcia per ricaricare la batteria e prolungare la percorrenza complessiva. La batteria da 18,8 kWh consente fino a 80 km di autonomia elettrica (dati preliminari WLTP), sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani in ambito urbano. Per chi deve affrontare viaggi più lunghi, il generatore da 50 kW estende la distanza percorribile fino a 900 km complessivi, eliminando quasi del tutto l’ansia da autonomia tipica dei veicoli puramente elettrici.

Il comportamento del veicolo può essere modulato attraverso quattro modalità di utilizzo dell’energia: EV+, EV, Fuel e Power+, pensate per ottimizzare efficienza, autonomia e prestazioni in base alle esigenze del conducente. Una gestione intelligente che permette di massimizzare l’economia nei percorsi cittadini, sfruttare appieno la modalità elettrica sulle brevi distanze e attivare la funzione Power+ quando servono prestazioni più brillanti in autostrada o in salita.

Tecnologia REEV: come funziona

Ma cosa significa effettivamente REEV? La sigla è l’acronimo di Range Extended Electric Vehicle e identifica un concetto di ibrido evoluto, in cui la propulsione primaria è elettrica, ma viene affiancata da un motore a combustione interna che funge da generatore. Diversamente da un ibrido tradizionale, in cui motore termico ed elettrico agiscono contemporaneamente per muovere le ruote, con la tecnologia REEV il motore a benzina non fornisce spinta diretta: serve esclusivamente a mantenere la batteria carica, evitando cali di autonomia. In pratica, il veicolo si guida come un’elettrica pura, con tutte le sensazioni di silenzio e coppia immediata, ma con la sicurezza di poter affrontare viaggi lunghi senza ricariche frequenti. Il risultato è un equilibrio perfetto tra sostenibilità, prestazioni e libertà d’uso quotidiano.

Consumi e praticità

Grazie alla tecnologia REEV, i consumi della Leapmotor B10 risultano estremamente competitivi. Nei tragitti urbani, la modalità EV consente di muoversi esclusivamente a energia elettrica, con emissioni zero e riduzione significativa dei costi di gestione. Nei percorsi extraurbani, l’intervento del generatore garantisce autonomia estesa senza sacrificare il comfort di guida, evitando soste frequenti presso stazioni di ricarica. La flessibilità delle quattro modalità operative permette inoltre di adattare il comportamento del veicolo alle condizioni reali, ottimizzando energia e prestazioni secondo necessità.

Listino prezzi

La B10 REEV Hybrid arriva sul mercato italiano con una gamma semplice ma completa, composta da due allestimenti: Life e Design. I prezzi di listino partono da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la Design. In occasione dell’apertura degli ordini, Leapmotor propone una offerta di lancio dedicata, valida con permuta o rottamazione: la B10 REEV Hybrid Life scende a 25.900 euro, mentre la Design è offerta a 27.400 euro.