Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor T03, una delle elettriche più vendute in Italia

Leapmotor continua la sua ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica, conquistando numeri di rilievo e una posizione sempre più luminosa nel panorama BEV (Battery Electric Vehicle). Secondo i dati forniti da Dataforce, nel mese di aprile il brand cinese ha raggiunto una quota del 4,7% nel mercato delle vetture full electric, registrando un impressionante incremento del 76% di immatricolazioni rispetto al mese precedente. Un risultato che le ha consentito, per la prima volta, di entrare nella classifica delle più vendute elettriche in Italia, conquistando l’ottavo posto assoluto. Un traguardo significativo, se si considera che il marchio della galassia Stellantis è presente nel Belpaese da appena sette mesi.

La piccola trascina in alto il marchio

A trainare il boom è stata la Leapmotor T03, citycar compatta e accessibile, che ad aprile ha ottenuto due primati notevoli: è stata l’auto elettrica più venduta nel segmento delle citycar, con 224 immatricolazioni e una quota del 26,4%, ed è risultata anche la vettura elettrica più scelta dai privati, segno che l’apprezzamento arriva direttamente dal pubblico e non solo dal mercato business o noleggio.

La Leapmotor T03 ha saputo imporsi grazie a un mix di praticità urbana, prezzo competitivo e tecnologia moderna. Una formula che convince soprattutto chi cerca un primo approccio alla mobilità elettrica senza rinunciare a comfort e funzionalità.

Ulteriori modelli che brillano sulla scena

Ma non è tutto. Ottimi riscontri arrivano anche dal secondo modello della gamma, Leapmotor C10, un SUV elettrico di segmento D, che ad aprile ha raggiunto il quarto posto nella sua categoria. Una performance notevole in un frammento di mercato molto competitivo, dove operano brand più affermati e con lunga presenza sul mercato.

Per rafforzare ulteriormente la propria offerta, a maggio arriva nelle concessionarie italiane il Leapmotor C10 REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Questa versione promette un’autonomia complessiva fino a 970 km. Il C10 REEV funziona principalmente come un EV: il motore elettrico muove le ruote, mentre un propulsore a combustione interna entra in funzione solamente quando la batteria si scarica, producendo energia per ricaricarla e permettendo di proseguire il viaggio senza interruzioni. Si tratta di una tecnologia molto apprezzata da chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica senza ansie da ricarica, offrendo il meglio dei due mondi: sostenibilità e versatilità.

I segreti del successo

“I risultati di aprile – ha commentato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia – confermano il grande potenziale di Leapmotor nel nostro Paese. È un brand giovane e ambizioso che vuole raggiungere presto le prime posizioni di vendita grazie a una formula molto semplice: eccellenza tecnologica alla portata di tutti”.

Un elemento chiave del successo italiano di Leapmotor è la solida rete di distribuzione. La casa cinese può infatti contare sull’appoggio della rete commerciale di Stellantis, che mette a disposizione oltre 100 concessionari distribuiti in tutta Italia. Una capillarità che rafforza la fiducia dei clienti e garantisce assistenza diffusa, contribuendo alla costruzione di un’immagine affidabile e vicina al consumatore. Leapmotor si posiziona così come un attore emergente ma sempre più competitivo in un mercato in rapida evoluzione, quello della mobilità elettrica. I numeri parlano chiaro: c’è spazio per nuove proposte, soprattutto quando riescono a coniugare innovazione, accessibilità e una strategia commerciale ben strutturata.